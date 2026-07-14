Xabi Alonso erklärt, warum er sich für Chelsea und nicht für Liverpool entschieden hat

Xabi Alonso, einer der gefragtesten Experten der Fußballwelt, hat überraschend das Ruder beim Londoner Club Chelsea übernommen. An seinem ersten Arbeitstag bei seinem neuen Verein erläuterte der spanische Trainer ausführlich, warum er nicht zu seinem ehemaligen Verein Liverpool zurückgekehrt ist und warum er sich für das Projekt an der Stamford Bridge entschieden hat. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Bekanntlich gewann Xabi Alonso als Spieler 2005 mit Liverpool die Champions League und wurde zu einem echten Idol der Fans. Der Trainer betonte jedoch, dass sein Wechsel nach London nicht auf Emotionen beruhe, sondern auf beruflichen Möglichkeiten und dem richtigen Zeitpunkt. In einem Interview mit BBC Sport bezeichnete er es als "ein Angebot, das zum richtigen Zeitpunkt kam."

Eine Frage von Zeit und Möglichkeiten

Xabi Alonso klärte die Gerüchte um Liverpool auf und erklärte, dass es in den Wochen vor seiner Ernennung keinen offiziellen Kontakt seitens des Vereins von der Merseyside gegeben habe. Obwohl sich Liverpool von Arne Slot getrennt hatte, erschien die Option Chelsea für Alonso klarer und vielversprechender. "Ich bin heute hier und freue mich auf diese große Herausforderung. Chelsea ist einer der größten Vereine der Welt", fügte der spanische Spezialist hinzu.

Bemerkenswert ist, dass Xabi Alonso bei Chelsea nicht nur als Cheftrainer, sondern mit dem Status eines Managers mit erweiterten Befugnissen begonnen hat. Dies bedeutet, dass er im Gegensatz zu seinen Vorgängern Enzo Maresca und Liam Rosenior mehr Einfluss auf die Transferpolitik und die Vereinsstrategie haben wird.

Neues System und Zukunftspläne

Alonso betonte seine Bereitschaft, mit den Sportdirektoren des Vereins zusammenzuarbeiten, und unterstrich die Bedeutung kollektiver Verantwortung bei Entscheidungen. Seiner Meinung nach gibt es bei Chelsea ein starkes Fundament, und die aktuelle Aufgabe besteht darin, dieses in die richtige Richtung zu stärken. Der spanische Trainer möchte seine erfolgreichen Erfahrungen bei Real Madrid und Bayer Leverkusen nun in der englischen Premier League einbringen.

Gleichzeitig ist sich Alonso bewusst, wie hoch der Druck bei dem Londoner Verein ist. Chelsea hat in den letzten vier Jahren den sechsten festen Trainer ernannt, was die hohen Ergebnisansprüche der Führung verdeutlicht. Dennoch zeigte sich der 44-jährige Spezialist bereit für die Anforderungen des modernen Fußballs und zuversichtlich, den Verein wieder an die Spitze führen zu können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ankunft von Xabi Alonso bei Chelsea eine neue Ära im englischen Fußball einläuten könnte. Sein taktisches Wissen und seine Fähigkeit, mit jungen Spielern zu arbeiten, dürften genau das sein, was der junge Londoner Kader derzeit benötigt.