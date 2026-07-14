Superhuman stellt revolutionäre KI-Funktion für die E-Mail-Verwaltung vor

Superhuman, eine Plattform, die für ihre Schnelligkeit und Effizienz auf dem E-Mail-Markt bekannt ist, hat eine aktualisierte Auto-Draft-Funktion eingeführt, die darauf abzielt, Zeit für die Nutzer zu sparen. Diese Neuerung automatisiert nicht nur die Beantwortung eingehender E-Mails, sondern lernt auch den persönlichen Schreibstil (Tone of Voice) des Nutzers, um natürlich wirkende Texte zu erstellen, als wären sie von einem Menschen geschrieben worden. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

In den letzten Jahren haben viele Unternehmen mit der Entwicklung von Large Language Models (LLM) versucht, das Sortieren und Beantworten von E-Mails an eine KI zu delegieren. In vielen Fällen lieferten solche Systeme jedoch Texte, die zu formell oder "roboterhaft" wirkten. Das Update von Superhuman zielt darauf ab, dieses Problem zu lösen, indem es die bisherige Korrespondenz des Nutzers analysiert und drei verschiedene Entwurfsoptionen vorschlägt, die zu seinem Stil passen.

Ein neues Niveau der KI und praktische Ergebnisse

Laut Informationen des Firmengründers Rahul Vohra basierten frühere Versionen des Systems auf älteren Modellen wie GPT-3.5. Die neue Generation der Auto-Draft-Funktion nutzt mehrere fortschrittliche Modelle, was ein besseres Verständnis des E-Mail-Kontexts ermöglicht. Testläufe zeigten, dass 40 Prozent der generierten E-Mails innerhalb eines Tages versendet wurden, und erstaunlicherweise wurden 60 Prozent davon vom Nutzer ohne jegliche Bearbeitung verschickt.

In der Praxis erledigt diese Funktion tägliche Aufgaben wie das Bestätigen von Meeting-Zeiten, das Ablehnen von Anfragen oder das Anfordern von Informationen hervorragend. Das System lernt beispielsweise den Arbeitsrhythmus des Nutzers. Wenn es ursprünglich vorschlägt, ein Meeting um Mitternacht anzusetzen und der Nutzer dies ablehnt, erstellt die KI beim nächsten Mal automatisch einen Entwurf, der solche ungünstigen Zeiten ablehnt.

Damit Nutzer ihre Profile weiter personalisieren können, können sie unter Settings > Personalization ihren Arbeitsplatz, ihre Berufsbezeichnung und sogar häufig verwendete Dateien oder Links hinzufügen. Dies hilft der KI, präzisere und aussagekräftigere Antworten vorzubereiten.

Obwohl das System noch nicht perfekt ist und manchmal Antworten vorschlägt, die eine Überarbeitung erfordern, wird es zu einem unschätzbaren Assistenten für Fachleute, die täglich Hunderte von E-Mails erhalten. Mit dieser Technologie möchte Superhuman die Nutzer davon befreien, lange Zeit vor der Tastatur zu verbringen, damit sie sich auf wichtigere strategische Aufgaben konzentrieren können.