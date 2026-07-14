Huawei präsentiert das neue MatePad Air (2024) Tablet: OLED-Bildschirm und ultradünnes Gehäuse

Der chinesische Tech-Gigant Huawei hat sein Tablet-Sortiment aktualisiert und das verbesserte Modell MatePad Air (2024) vorgestellt. Es wird erwartet, dass dieses Gerät durch sein elegantes Design und seine technischen Fähigkeiten für starken Wettbewerb auf dem Tablet-Markt sorgen wird. Die neue Generation ist deutlich dünner und leichter als das Vorgängermodell, berichtet Ixbt.com. berichtet .

Laut ixbt.com ist das neue MatePad Air nur 5,3 mm dick und wiegt 509 Gramm. Das sind 0,6 mm weniger Dicke und 46 Gramm weniger Gewicht als beim Vorjahresmodell. Diese Kompaktheit macht das Gerät sehr bequem für die längere Nutzung oder den Transport in der Tasche.

Hochwertiges OLED-Display und PaperMatte-Technologie

Das Highlight des Geräts ist das 12-Zoll- OLED -Display. Der Bildschirm arbeitet mit einer Auflösung von 2800 x 1840 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 144 Hz, was für eine flüssige Darstellung sorgt. Die maximale Helligkeit erreicht 1200 nit, was eine gute Lesbarkeit selbst bei Sonnenlicht ermöglicht.

Zudem ist der Bildschirm mit einer speziellen PaperMatte-Beschichtung ausgestattet. Diese Technologie reduziert Blendeffekte und vermittelt bei der Nutzung des Huawei M-Pencil Pro ein natürliches Schreibgefühl wie auf Papier. Für Kreative und Studenten ist dies zweifellos ein besonderer Vorteil.

Akkulaufzeit und Multimedia-Funktionen

Im Inneren des Tablets befindet sich ein 10.100 mAh Akku. Laut Hersteller reicht diese Kapazität für bis zu 16 Stunden Videowiedergabe oder 10 Stunden Streaming von hochwertigen HDR-Inhalten. Sechs integrierte Lautsprecher garantieren dem Nutzer ein klares und kraftvolles Klangerlebnis.

Auch bei Konnektivität und Kameras gibt es Neuerungen:

Unterstützung des neuesten Wi-Fi 7 Standards;

50 MP Hauptkamera;

12 MP Frontkamera;

Flexibilität durch ein spezielles Tastatur-Cover ohne Touchpad.

Preise und Verfügbarkeit variieren derzeit je nach Region. In Usbekistan wird das Tablet voraussichtlich über offizielle Huawei-Stores und Distributoren erhältlich sein. Mit seinen Premium-Funktionen könnte das MatePad Air (2024) ein ernsthafter Konkurrent für die Apple iPad Air und Samsung Galaxy Tab Serien werden.