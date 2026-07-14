Ronaldo fordert Neymar auf, seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft nicht zu überstürzen

Die brasilianische Fußballlegende Ronaldo Nazário hat sich zur Situation um den Anführer der Nationalmannschaft, Neymar, geäußert. Nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Weltmeisterschaft 2026 deutete Neymar das Ende seiner internationalen Karriere an. Der ehemalige Stürmer, bekannt als „O Fenômeno“, riet seinem Landsmann jedoch dazu, nicht emotional zu handeln und sich eine Auszeit zu nehmen, bevor er eine endgültige Entscheidung trifft. Dies berichtet Goal.com .

Die unerwartete 1:2-Niederlage Brasiliens gegen Norwegen im Achtelfinale des Turniers in Nordamerika war ein Schock für das ganze Land. Nach der Niederlage konnte Neymar, der Rekordtorschütze der Nationalmannschaft, seine Tränen nicht zurückhalten und deutete an, dass er seine Karriere beenden könnte. Laut Goal.com gab Ronaldo dem 34-jährigen Spieler den Rat, keine lebensverändernden Entscheidungen in der Hitze des Gefechts direkt nach einem Turnier zu treffen.

Neymars Hingabe und körperliche Verfassung

Ronaldo betonte die großen Opfer, die Neymar gebracht hat, um an dieser Weltmeisterschaft teilzunehmen. Es ist bekannt, dass der Spieler lange Zeit mit schweren Verletzungen zu kämpfen hatte und nicht vollständig fit in das Turnier ging. „Er sollte nichts von sich verlangen und jetzt keine Entscheidungen treffen. Niemand muss in diesem Moment etwas entscheiden“, sagte Ronaldo in einem Interview mit TNT Sports Brasil.

Der legendäre Stürmer ist der Meinung, dass man nicht vergessen sollte, dass Neymar nach zwei Jahren schwerer Verletzungen zurückgekehrt ist. Er betonte, dass der Spieler, wenn er zu seinem Verein zurückkehrt und 10-15 Spiele in Folge bestreitet, seine alte Form und seinen Torinstinkt wiederfinden wird. Dies wird ihm helfen, sein Selbstvertrauen wiederherzustellen.

Ancelotti und die Zukunft der Nationalmannschaft

Für Carlo Ancelotti, der die brasilianische Nationalmannschaft trainiert, könnte Neymar weiterhin eine wichtige Figur bleiben. Ronaldo glaubt, dass Neymar dem Team noch helfen kann, wenn er seine körperliche Verfassung verbessert. „Nach einiger Zeit wird seine Leidenschaft zurückkehren, und wer weiß, vielleicht sieht Ancelotti ihn wieder als Option für die Nationalmannschaft“, fügte der ehemalige Star von Real Madrid hinzu.

Ronaldo erinnerte daran, dass Neymars technische Fähigkeiten nie in Frage gestellt wurden, aber dass körperliche Fitness im modernen Fußball an erster Stelle steht. Während Neymar derzeit eine mentale Pause einlegt und bei Pokerturnieren auftritt, warten Experten auf seine Rückkehr in den Profifußball.

Die brasilianische Fußballgemeinschaft ist derzeit gespalten: Eine Gruppe von Fans sagt, es sei Zeit, Platz für die neue Generation zu machen, während andere betonen, dass der Abgang eines erfahrenen Anführers wie Neymar ein großer Verlust für das Team wäre. Ronaldos Einmischung könnte dem Spieler zusätzliche Motivation geben, seine Zukunft zu überdenken.