Iran soll US-Militär über Schwachstellen in globalen Kommunikationssystemen überwacht haben

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Iran soll US-Militär über Schwachstellen in globalen Kommunikationssystemen überwacht haben

Die iranische Regierung hat erfolgreich die Standorte von US-Militärangehörigen im Nahen Osten identifiziert, indem sie bekannte Schwachstellen in der internationalen Telekommunikationsinfrastruktur ausnutzte. Diese Spionagekampagne fand während einer Zeit erhöhter regionaler Spannungen und des Ausbruchs bewaffneter Konflikte statt, wie die Financial Times berichtete. Dies meldet Techcrunch.com berichtet.

Berichten zufolge nutzten iranische Geheimdienste eine Protokollsammlung namens Signaling System 7 (SS7) aus. SS7 diente lange Zeit als Rückgrat für 2G- und 3G-Netzwerke und wird weltweit zur Weiterleitung von Anrufen und Nachrichten für Abonnenten verwendet. Das Forschungszentrum Mobile Surveillance Monitor und anonyme Regierungsquellen haben bestätigt, dass es möglich ist, Mobilgeräte mithilfe dieser Technologie aus der Ferne zu verfolgen.

Nutzung von SS7-Protokollen und Werbetechnologien

Schwachstellen im SS7-Netzwerk sind Geheimdiensten nicht neu. Über dieses System ist es möglich, den Standort eines Mobiltelefonbesitzers an jedem Ort der Welt zu bestimmen. Unter Verwendung dieser Methode erlangte der Iran präzise Koordinaten von US-Streitkräften, die auf Militärbasen und in Hotels im Irak, in Bahrain und anderen Ländern des Nahen Ostens stationiert waren. Die gewonnenen Daten wurden anschließend für Angriffe auf diese Einrichtungen genutzt, bei denen mehrere Personen verletzt wurden.

Darüber hinaus beschränkte sich der Iran bei seiner Spionagekampagne nicht nur auf SS7. Der Bericht stellt fest, dass auch Werbetechnologien (AdTech), die dazu dienen, mobilen Nutzern gezielte Werbung anzuzeigen, missbraucht wurden. Dies ist eine weitere effektive Methode zur Erfassung persönlicher Daten durch Technologien, die im Alltag weit verbreitet sind.

Dieser Fall verdeutlicht, wie entscheidend Lücken in der digitalen Infrastruktur – neben Waffen – in der modernen Kriegsführung sind. Die Sicherheit globaler Kommunikationsnetze stellt nicht nur für normale Nutzer, sondern auch für die strategische Sicherheit auf staatlicher Ebene eine ernsthafte Bedrohung dar.

Experten sind der Meinung, dass das SS7-System trotz seines Alters in vielen Ländern weiterhin das primäre Kommunikationsprotokoll bleibt. Dies ermöglicht es Hackern und staatlich unterstützten Gruppen, Überwachungsmaßnahmen im globalen Maßstab durchzuführen. Dieser Vorfall hat die Notwendigkeit, internationale Telekommunikations-Sicherheitsstandards zu überarbeiten, erneut auf die Tagesordnung gesetzt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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