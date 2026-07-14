Spotify führt interaktiven KI-Assistenten ähnlich wie ChatGPT für Nutzer ein

Spotify, die weltweit größte Musik-Streaming-Plattform, hat einen neuen KI-basierten interaktiven Assistenten für seine Nutzer eingeführt. Durch diese Neuerung können Nutzer nun mit der App wie mit ChatGPT kommunizieren, Hilfe bei der Musikauswahl anfordern und ihre Hörhistorie analysieren. Dieser Schritt ist Teil der Strategie von Spotify, sich von einem einfachen Player zu einem intelligenten persönlichen Begleiter zu entwickeln. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Die neue Funktion ist derzeit für Premium-Abonnenten auf iOS- und Android-Geräten in Ländern wie den USA, Irland und Schweden verfügbar. Diese Technologie befindet sich in der Beta-Phase, das heißt, das System lernt noch und wird basierend auf dem Feedback der Nutzer kontinuierlich verbessert. Laut TechCrunch nutzt Spotify für dieses System sowohl eigene Entwicklungen als auch KI-Modelle anderer großer Anbieter.

Ein neuer Ansatz für die Welt der Musik

Der interaktive Assistent unterstützt den Nutzer nicht nur beim Abspielen von Musik, sondern liefert auch tiefgreifende analytische Informationen. Hörer können beispielsweise detaillierte Fragen zur Entstehungsgeschichte eines Songs, zu Veröffentlichungsdaten von Alben oder zu neuen Werken ihrer Lieblingskünstler stellen. Im Gegensatz zur bereits eingeführten AI DJ-Funktion kann das neue Chat-System in einen zweiseitigen Dialog mit dem Nutzer treten.

Nutzer können die Kommunikation über Text- oder Sprachbefehle auf der Startseite der App oder im Bereich "Now Playing" starten. Das System versteht Anfragen wie "finde Künstler, die ich noch nicht gehört habe" und ermöglicht es, die Ergebnisse durch zusätzliche Präzisierungen wie "mach es fröhlicher" oder "behalte nur die Titel der letzten Jahre" zu filtern.

Persönliches Archiv und intelligente Verwaltung

Der neue KI-Assistent merkt sich auch Ihre vergangenen Hörgewohnheiten gut. Sie können ihn fragen: "Wann habe ich diesen Song zum ersten Mal gehört?" oder ihn bitten, zu analysieren, zu welchen Genres Sie in letzter Zeit tendieren. Dies hilft den Nutzern, ihren eigenen Geschmack besser zu verstehen.

Darüber hinaus können über den Chat folgende Aktionen durchgeführt werden:

Songs in der persönlichen Bibliothek speichern;

Neue Titel zur Warteschlange (Queue) hinzufügen;

Lieblingskünstler sofort abonnieren;

Musik schnell nach Stimmung oder Tempo sortieren.

Spotify plant, diese Technologie schrittweise für weitere Regionen und Sprachen anzupassen. Es wird erwartet, dass zukünftig auch für Nutzer in Usbekistan eine englischsprachige oder lokalisierte Version dieser Funktion verfügbar sein wird. Derzeit versucht die Plattform, sich durch ihren AI DJ und die in ChatGPT integrierten Tools zur Playlist-Erstellung von der Konkurrenz abzuheben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Spotify die Verwaltung seines riesigen Audiokatalogs (Musik, Podcasts und Hörbücher) mithilfe von KI auf eine neue Stufe gehoben hat. Solche Technologien werden die Kultur des Musikkonsums in Zukunft zweifellos grundlegend verändern.