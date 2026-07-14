Ein weiterer strategischer Flug wurde vom Kosmodrom Baikonur in Kasachstan durchgeführt. Am 14. Juli um 19:47 Uhr Taschkenter Zeit brachte eine russische Soyuz-2.1a Trägerrakete das bemannte Transportschiff Soyuz MS-29 in die Umlaufbahn. Die Mission zielt darauf ab, Mitglieder der 75. Langzeitexpedition sowie wichtige wissenschaftliche Ausrüstung zur Internationalen Raumstation (ISS) zu befördern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Zur Besatzung gehören die Helden Russlands, die Kosmonauten Pyotr Dubrov und Anna Kikina, sowie der NASA-Astronaut Anil Menon. Es ist erwähnenswert, dass dies für Pyotr Dubrov und Anna Kikina der zweite Flug ins All ist. Während Kikina zuvor mit einem Crew Dragon-Raumschiff von SpaceX in die Umlaufbahn gelangte, ist es für Anil Menon ein Debütflug. Diese internationale Zusammenarbeit gilt als wichtiger Schritt bei der Erforschung des Weltraums.

Wissenschaftliche Forschung und neue Technologien

Während der Expedition soll die Besatzung 38 wissenschaftliche Experimente und gezielte Aufgaben durchführen. Der Großteil davon konzentriert sich auf medizinisch-biologische und biotechnologische Forschung. Insbesondere transportierte das Raumschiff Soyuz MS-29 neueste technologische Proben, die von den Konzernen Progress und Energia entwickelt wurden.

Unter den neuen Programmen ist das System Gazanalizator-FS von besonderer Bedeutung. Dieses Gerät überwacht automatisch die Zusammensetzung der Gase in der Atmosphäre der Station und kann selbst kleinste Veränderungen erkennen. Dieses System wird als Grundlage für die Gewährleistung der Sicherheit bei zukünftigen Langzeitflügen ins All dienen.

Robotik und Sonnenaktivität

Ein weiteres interessantes Projekt namens Teledroid umfasst Experimente mit einem anthropomorphen (humanoiden) Roboter. Der Roboter kann sowohl im autonomen Modus als auch im Avatar-Modus arbeiten, indem er die Bewegungen des Bedieners nachahmt. Diese Technologie ermöglicht es, gefährliche Arbeiten im offenen Weltraum an Roboter zu delegieren.

Die Kosmonauten werden zudem das Experiment SUN-TERAHERTZ fortsetzen, um die Energiefreisetzung in der Sonnenatmosphäre zu untersuchen. Die gewonnenen Daten helfen bei der Vorhersage von magnetischen Stürmen, die sich negativ auf Kommunikationsmittel und Satelliten auf der Erde auswirken.

Laut ixbt.com sieht das Flugprogramm zwei Außenbordeinsätze für Pyotr Dubrov und Anna Kikina vor. Nach Abschluss des Besatzungswechsels werden die derzeitigen Stationsmitglieder Sergey Kud-Sverchkov, Sergey Mikaev und Christopher Williams mit dem Raumschiff Soyuz MS-28 zur Erde zurückkehren. Der Russe Andrey Fedyaev wird seine Arbeit als Teil der neuen Expedition fortsetzen.