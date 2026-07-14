Claude Makelele: Kylian Mbappe wird zum Ronaldo Nazario unserer Zeit

Der ehemalige Star von Real Madrid und der französischen Nationalmannschaft, Claude Makelele, äußerte sich lobend über den Stürmer Kylian Mbappe. Der erfahrene Experte ist der Meinung, dass der französische Angreifer der einzige Spieler ist, der in seinem Spielstil und seinem Einfluss auf das Spielfeld dem legendären Brasilianer Ronaldo Nazario (R9) am nächsten kommt. Dies berichtete die Zeitung Marca. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Makelele würdigte besonders die ständige Konstanz von Kylian Mbappe und die Ergebnisse, die er in jeder Saison liefert. Seiner Meinung nach ist Mbappe im modernen Fußball der einzige Spieler, der den Status eines "Phänomens" verdient. Dieser Vergleich basiert nicht nur auf Schnelligkeit, sondern auch auf technischem Können und der Fähigkeit, gegnerische Abwehrreihen zu zerstören.

Hauptkandidat für den Ballon d'Or

Obwohl Kylian Mbappe in dieser Saison bei Real Madrid Schwierigkeiten hat, große Vereinstitel zu gewinnen, sieht Makelele ihn als Hauptanwärter auf den Ballon d'Or 2026. Der ehemalige Mittelfeldspieler betonte, dass Erfolge auf internationaler Bühne und Leistungen bei der Weltmeisterschaft eine entscheidende Rolle bei der Vergabe individueller Auszeichnungen spielen.

"Ich möchte unbedingt, dass Mbappe diese Auszeichnung gewinnt. Es stimmt, dass er in dieser Saison mit Real Madrid vielleicht nicht viele Titel gewonnen hat, aber seine Leistung bei der Weltmeisterschaft ist einfach erstaunlich. Er ist ein wahres Phänomen seiner Generation, und das Erschreckendste ist: Er hat seinen Zenit noch gar nicht erreicht", sagt Makelele.

Die Ähnlichkeiten zwischen Kylian Mbappe und Ronaldo Nazario stehen schon lange im Fokus der Experten. Beide Spieler stießen schon in jungen Jahren in die Weltelite des Fußballs vor und brachten Verteidiger mit ihrer Geschwindigkeit zur Verzweiflung. Nach Makeleles Meinung ist Mbappe bereits zum Gesicht der heutigen Ära geworden.

Derzeit bereitet sich die französische Nationalmannschaft auf das Halbfinale der Weltmeisterschaft vor. Das Team unter der Leitung von Didier Deschamps trifft in einem wichtigen Spiel auf Spanien. In dieser Begegnung wird erwartet, dass die Gesundheit und die Form von Leistungsträgern wie Kylian Mbappe und Michael Olise von entscheidender Bedeutung sein werden.

Die Fans von Real Madrid und die Fußballwelt glauben, dass Mbappes Karriere in Madrid noch glänzender verlaufen wird. Eine solche Anerkennung durch erfahrene Spieler wie Makelele bestätigt einmal mehr den Stellenwert des Stürmers in der Hierarchie des Weltfußballs.