DeepSeek, eines der profiliertesten KI-Startups Chinas, befindet sich in Verhandlungen über eine neue Investition in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar, um seine finanziellen Kapazitäten zu erweitern und seine Position auf dem globalen Markt zu stärken. Wie Bloomberg berichtet, wird bei einem Abschluss des Deals ein Marktwert von rund 71 Milliarden Dollar erwartet. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Diese Nachricht ist für DeepSeek der zweite große finanzielle Erfolg innerhalb kürzester Zeit. Erst vor einem Monat sammelte das Unternehmen in seiner ersten externen Finanzierungsrunde 7 Milliarden Dollar ein und wurde damals mit 50 Milliarden Dollar bewertet. Ein solch schnelles Wachstum zeugt vom wachsenden Vertrauen der Investoren in chinesische Technologien.

DeepSeek plant nicht nur die Kapitalbeschaffung, sondern auch den Gang an die Börse. Berichten zufolge plant das Unternehmen einen IPO für das Jahr 2027, doch sollte der Prozess beschleunigt werden, könnte dies bereits Ende dieses Jahres geschehen. Dieser Schritt verschafft dem Unternehmen zusätzliche Ressourcen, um mit US-Giganten wie OpenAI und Google zu konkurrieren.

Technologische Effizienz und Wettbewerb

Das 2023 gegründete Unternehmen DeepSeek erregte Anfang letzten Jahres weltweite Aufmerksamkeit durch die Einführung seiner hocheffizienten und kostengünstigen KI-Modelle. Die Technologie des Unternehmens zeichnet sich dadurch aus, dass sie mit US-Modellen mithalten kann, dabei jedoch deutlich geringere Kosten verursacht. Dies hat die Nachfrage bei Unternehmenskunden sprunghaft ansteigen lassen.

Laut Daten der Plattform Vercel entfielen im Juni fast 23 % aller im Unternehmenssegment verarbeiteten Token auf DeepSeek. Zum Vergleich: Ein weiterer Branchenführer, Anthropic, hielt einen Anteil von 32 %. Diese Zahlen zeigen, dass chinesische Open-Source-Modelle trotz der US-Exportbeschränkungen mit erstklassigen Laboren konkurrieren.

Interessanterweise betreibt DeepSeek seine Cloud-Dienste auf Chips, die von Huawei Technologies hergestellt wurden. Dies ist ein wichtiger Faktor, der beweist, dass China seine internen Ressourcen angesichts der US-Exportverbote für High-Tech-Chips effektiv nutzen kann. Zu den Investoren des Unternehmens gehören große Akteure wie Tencent und der China National AI Industry Investment Fund.

Auch bei Nutzern und Entwicklern in Usbekistan werden die DeepSeek-Modelle immer beliebter. Besonders bei der Programmierung und der Textverarbeitung eröffnen die kostenlose und offene Natur dieses Modells neue Möglichkeiten für lokale Startups. Der Börsengang des Unternehmens und neue Investitionen werden dazu beitragen, dass in Zukunft noch leistungsfähigere und erschwinglichere KI-Tools entstehen.