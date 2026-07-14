Google Images erhält ein neues Design: Jetzt wird es zur visuellen Inspirationsquelle wie Pinterest

Google hat beschlossen, seinen Bildersuchdienst Google Images anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums grundlegend zu überarbeiten. Der Dienst entwickelt sich von einem einfachen Suchwerkzeug zu einer dynamischen Galerie, die sich an den Interessen der Nutzer orientiert. Diese Änderung lässt die Google-Plattform dem beliebten sozialen Netzwerk Pinterest ähneln und sorgt dafür, dass Nutzer mehr Zeit auf der Seite verbringen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Laut Ixbt.com wird das aktualisierte Google Images einen „For You“-Bereich (Für dich) enthalten, der auf dem Suchverlauf und den Interessen des Nutzers basiert. Hier werden Bilder in einem unendlichen Feed präsentiert und in Echtzeit aktualisiert. Auf diese Weise ermöglicht Google den Nutzern, neue Ideen in Bereichen wie Mode, Inneneinrichtung oder Reisen zu entdecken.

Sammlungen und KI-Funktionen

Eine der wichtigsten Funktionen des neuen Designs ist das „Collections“-System. Nutzer können Bilder, die ihnen gefallen, in speziellen Ordnern speichern. So ist es beispielsweise möglich, Sammlungen von Urlaubsoutfits oder Ideen für die Wohnungseinrichtung in separaten Tabs zu speichern und später darauf zurückzugreifen. Diese Funktion ist besonders praktisch für Kreative und Planungsbegeisterte.

Darüber hinaus integriert Google eine KI-gestützte Bilderstellungsfunktion direkt in die Suchmaschine. Wenn ein Nutzer nach einem sehr spezifischen Bild sucht, das im Internet nicht existiert, kann er per Texteingabe ein neues Bild erstellen, ohne das Google-Ökosystem zu verlassen. Dies dient dazu, Googles Wettbewerbsvorteil gegenüber Drittanbietern wie ChatGPT zu stärken.

Zur Erstellung der Bilder wird das neueste Nano Banana-Modell des Unternehmens verwendet. Diese Technologie zeichnet nicht nur neue Bilder, sondern hilft auch bei der Visualisierung bestehender Ideen. So kann man beispielsweise mithilfe von KI sehen, wie Zimmerwände in einer anderen Farbe wirken oder wie ein Studentenwohnheim in einem bestimmten Stil eingerichtet aussehen würde.

Das neue Design und die Funktionen werden zunächst für englischsprachige Nutzer in den USA in der Desktop-Version eingeführt. Um die Neuerungen von Google Images vollständig nutzen zu können, müssen sich die Nutzer in ihre Google-Konten einloggen. Es wird erwartet, dass diese Funktionen später auf andere Regionen und Sprachen ausgeweitet werden.

Dieser strategische Schritt ist für Google auch wichtig, um die Werbeeinnahmen zu steigern. Je mehr Zeit Nutzer auf der Plattform verbringen und je mehr sie mit visuellen Inhalten interagieren, desto mehr Möglichkeiten hat das Unternehmen, gezielte Werbung zu schalten. Dies verwandelt Google Images von einem einfachen Dienstprogramm in eine vollwertige soziale visuelle Plattform.