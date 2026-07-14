Xabi Alonso ändert die Chelsea-Strategie: Das Team wird um Cole Palmer herum aufgebaut

Der neue Cheftrainer des FC Chelsea, Xabi Alonso, hat die zentrale Figur für die taktischen Konzepte der Zukunft bestimmt. Der spanische Fachmann bezeichnete den offensiven Mittelfeldspieler Cole Palmer als „besonderes Talent“ und versprach, den gesamten Spielstil um ihn herum aufzubauen. Diese Entscheidung markiert den Beginn einer neuen Ära nach den unbeständigen Ergebnissen des Vereins in den letzten Jahren. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Obwohl die englische Nationalmannschaft unter Thomas Tuchel das Halbfinale der Weltmeisterschaft erreicht hat, wurde Cole Palmer überraschend nicht in den Kader berufen. Diese Situation hat die Moral des Spielers jedoch nicht negativ beeinflusst. Im Gegenteil, er konzentriert sich voll und ganz auf das Training unter Xabi Alonso. In einem Interview mit BBC Sport lobte der Trainer Palmers einzigartige Fähigkeiten.

Taktische Revolution an der Stamford Bridge

Xabi Alonso betont, dass sich Palmers Spielniveau von den anderen abhebt. „Wir arbeiten seit ein paar Tagen zusammen und er ist mit einer sehr positiven Einstellung ins Training zurückgekehrt. Cole ist ein Spieler mit einer besonderen Klasse. Wenn wir die Bedingungen schaffen, damit sich sein Talent voll entfalten kann, und das Team um ihn herum aufbauen, werden wir dem Erfolg näher kommen“, so der Trainer.

Seit seinem Wechsel von Manchester City im September 2023 ist Cole Palmer zu einem echten Anführer der „Blues“ geworden. Er hat 131 Spiele im Trikot des Londoner Klubs bestritten, dabei 54 Tore erzielt und 32 Vorlagen gegeben. Diese Produktivität hat Palmers Ansehen nicht geschmälert, obwohl Chelsea die letzte Saison nur auf dem 10. Platz beendete und die europäischen Wettbewerbe verpasste.

Laut Goal.com hat Xabi Alonso seine Arbeit im Verein nicht nur als Cheftrainer, sondern als Manager mit erweiterten Befugnissen aufgenommen. In Zusammenarbeit mit fünf Sportdirektoren beabsichtigt er, die Transferpolitik an seine taktischen Vorstellungen anzupassen. Das Hauptziel ist es, Spieler zu verpflichten, die Palmer unterstützen und seine Pässe in Tore ummünzen können.

Obwohl Chelsea in den letzten Jahren die Conference League und die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft gewonnen hat, fehlte es in der englischen Premier League an Konstanz. Alonso will den Verein durch eine neue Struktur und Palmers Kreativität wieder in die Riege der Spitzenklubs zurückführen. Obwohl der Spieler derzeit gezwungen ist, die Spiele seiner Nationalmannschaftskollegen im Fernsehen zu verfolgen, wird erwartet, dass er in der neuen Saison zur Hauptwaffe des Londoner Klubs wird.