Neymar könnte bei der Weltmeisterschaft 2030 spielen: Brasilianischer Trainer mit überraschender Aussage

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Neymar könnte bei der Weltmeisterschaft 2030 spielen: Brasilianischer Trainer mit überraschender Aussage

Der erfahrene Trainer Rogerio Micale, der mit der brasilianischen Olympiamannschaft Goldmedaillen gewann, hat eine sensationelle Aussage über den Fußballstar des Landes, Neymar, gemacht. Seiner Meinung nach sollte der Stürmer seine Karriere nach dem Scheitern bei der Weltmeisterschaft 2026 nicht beenden und am Turnier 2030 teilnehmen. Micale stellte Neymars Können auf eine Stufe mit Legenden wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Dies berichtet Goal.com .

Es ist bekannt, dass die brasilianische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 im Achtelfinale nach einer Niederlage gegen Norwegen ausschied. Damals gewannen die Skandinavier um Erling Haaland, und Neymar gab nach dem Spiel unter Tränen seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt. Micale hält diese Entscheidung jedoch für verfrüht.

Haltung gegenüber Ancelotti und Neymar

Laut ESPN war Rogerio Micale unzufrieden mit der Spielzeit, die Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti Neymar gewährte. Der Stürmer, der verletzt zum Turnier angereist war, spielte 14 Minuten gegen Schottland und nur 23 Minuten gegen Norwegen. Obwohl Neymar gegen Ende des Spiels gegen Norwegen einen Elfmeter verwandelte, reichte dies nicht aus, um das Team zu retten.

Micale betonte, dass Weltklasse-Stars einen besonderen Ansatz benötigen. „Für mich ist Neymar der beste Spieler Brasiliens. Ich weiß nicht, ob ich das Recht habe, über Ancelotti zu sprechen, aber Neymar hätte besser eingesetzt werden müssen. Genau wie Messi, Cristiano Ronaldo oder Mohamed Salah. Ich habe in Ägypten gearbeitet und miterlebt, wie dort ein ganzes System geschaffen wurde, um sicherzustellen, dass Salah auf höchstem Niveau spielt“, sagt der Trainer.

Der Experte glaubt, dass die Anwesenheit des Spielers auf dem Platz, selbst wenn sein körperlicher Zustand nicht bei 100 Prozent liegt, psychologischen Druck auf die Gegner ausübt und eine große Motivationsquelle für seine Teamkollegen darstellt. Ihm zufolge sind solche Talente in der Lage, das Ergebnis eines Spiels in einem einzigen Moment zu entscheiden.

Hoffnung auf die Weltmeisterschaft 2030

Micale ist so sehr von Neymars Rückkehr überzeugt, dass er sogar seine Bereitschaft bekundete, ein Ticket zu kaufen, um seine Spiele zu sehen. „Ich möchte Neymar im nächsten Zyklus auf dem Platz sehen. Vielleicht gehe ich nicht hin, wenn ich zu vielen Spielen in Brasilien eingeladen werde, aber wenn Neymar spielt, gehe ich auf jeden Fall ins Stadion. Neymar ist ein Spieler, bei dem es keinen Raum für Diskussionen gibt“, fügte er hinzu.

Zur Erinnerung: Neymar gab das Ende seiner internationalen Karriere im MetLife Stadium bekannt, wo er 2010 sein Debüt gegeben hatte. Damals erklärte er voller Emotionen: „Es ist alles vorbei, ich habe getan, was ich konnte.“ Die Fußballwelt und die Fans hoffen jedoch weiterhin auf eine Rückkehr des 32-jährigen Stars auf die große Bühne.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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