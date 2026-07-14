Meta könnte Kostenobergrenzen für KI bei Ingenieuren einführen

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Meta könnte Kostenobergrenzen für KI bei Ingenieuren einführen

Das Management von Meta plant, in Zukunft spezielle Limits für die Nutzung von KI-Ressourcen durch seine Mitarbeiter einzuführen. Laut einem Interview mit Instagram-Chef Adam Mosseri könnten die Ausgaben der Ingenieure für KI-Token innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre ihr Jahresgehalt erreichen. Dies bedeutet, dass strenge Kontrollmechanismen erforderlich sind, um die finanzielle Stabilität des Unternehmens zu wahren. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Anfragen an KI-Systeme und die daraus resultierenden Antworten werden über eine bestimmte Anzahl von „Tokens“ berechnet. Hinter jedem Token verbergen sich enorme Rechenleistung und Stromkosten. In einem Auftritt bei Lenny’s Podcast betonte Mosseri, dass die „Burn Rate“ eines leistungsstarken Ingenieurs für das Unternehmen sehr teuer wird. Daher wird erwartet, dass jedem Mitarbeiter je nach Arbeitseffizienz ein bestimmtes Token-Budget zugewiesen wird.

Tech-Giganten optimieren ihre Kosten

Meta hat bereits damit begonnen, die KI-Kosten intern zu kontrollieren. Insbesondere hat das Unternehmen eine „Rangliste“ für den Token-Verbrauch der Mitarbeiter abgeschaltet. Der Grund dafür war die Erkenntnis, dass dieses System das Unternehmen bis 2026 mehrere Milliarden Dollar kosten könnte. Laut Mosseri gibt es derzeit noch keine Einschränkungen für Meta-Mitarbeiter, aber es sei an der Zeit, ineffiziente Projekte zu stoppen, die als „Token-Verbrenner“ fungieren.

Nicht nur Meta, sondern auch andere große IT-Unternehmen stehen vor ähnlichen Problemen. Laut ixbt.com hat Uber beispielsweise sein KI-Programmierbudget für 2026 bereits im April dieses Jahres aufgebraucht. Microsoft hat zur Kosteneinsparung die Claude Code-Lizenzen für seine Ingenieure gestrichen und alle auf das unternehmenseigene Copilot CLI-Tool umgestellt.

Eine neue Ära des Ressourcenmanagements

Adam Mosseri verglich die Verwaltung von KI-Tokens mit regulären Gehältern oder Betriebskosten (OpEx). Er ist der Meinung, dass KI-Kapazitäten genauso wirtschaftlich verteilt werden müssen wie begrenzte Ressourcen wie GPU, CPU, Speicher und RAM. In Zukunft wird das Budget eines jeden Ingenieurs proportional zu seinem Return on Investment (ROI) für das Unternehmen sein.

Dennoch glaubt Mosseri, dass die Kosten für KI-Dienste langfristig sinken werden. Er prognostiziert, dass durch den Markteintritt neuer KI-Modelle und den zunehmenden Wettbewerb ein „Preiskrieg“ beginnen wird. Dies wird es Unternehmen ermöglichen, ihren Ingenieuren noch umfassendere Möglichkeiten zu bieten. Vorerst sind Giganten wie Meta jedoch gezwungen, ihre Budgets durch die Streichung „sinnloser“ Ausgaben zu schützen.

MetaInstagramKünstliche IntelligenzTechnologieAdam Mosseri
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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