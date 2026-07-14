Gary Neville schwärmt: Wer ist Englands neuer Held?

Das Lob für Jude Bellingham hat sich nach dem Einzug der englischen Nationalmannschaft ins Halbfinale der WM 2026 noch verstärkt. Der ehemalige Verteidiger von „Manchester United“, Gary Neville, bezeichnete seine Leistung im Turnier als „phänomenal“ und sagte, dass Kinder in England nun davon träumen, Bellingham zu sein.

„Jedes Kind träumt davon, Jude zu sein“

Gary Neville betonte, dass Bellinghams Einfluss nicht nur auf das Spielfeld beschränkt sei. Ihm zufolge wird Jude für eine neue Generation in England zu einem echten Helden.

„Meine Töchter sind 16 und 17, sie lieben Fußball und sind von Bellinghams Spiel begeistert. Für sie ist Jude ein wahrer Held. Jedes Kind in England schaut gerade die Weltmeisterschaft und träumt davon, Jude Bellingham zu sein“, sagte Neville.

Diese Worte verdeutlichen den aktuellen Status von Bellingham perfekt: Er ist nicht nur ein torgefährlicher Spieler, sondern entwickelt sich zu einer neuen Ikone des englischen Fußballs.

6 Tore und der Weg ins Halbfinale

Bellingham ist einer der wichtigsten Spieler Englands bei der WM 2026. Er hat im Turnier 6 Tore erzielt und eine entscheidende Rolle beim Einzug ins Halbfinale gespielt.

Neville glaubt, dass es nicht nur um die Tore geht. Bellingham leistet auf dem Platz ein enormes Arbeitspensum, sowohl im Angriff als auch in der Defensive.

Bellinghams Rolle Bedeutung für England Tore rettet das Team in schwierigen Situationen Offensivbewegung setzt die gegnerische Abwehr unter Druck Defensive Unterstützung sorgt für Balance im Zentrum Führungsstärke beeinflusst die Moral der Mannschaft

Deshalb bewertet Neville ihn als einen Spieler, der „den Gipfel des Weltfußballs erreicht hat“.

„Der beste Mittelfeldspieler der Welt“

Als er über Bellingham sprach, fand Neville sehr lobende Worte.

„Wir erleben das Spiel des besten Mittelfeldspielers auf dem Planeten“, sagte er.

Diese Einschätzung ist nicht nur emotional. Bellinghams aktuelles Turnier erlaubt es ihm, einen solchen Status zu beanspruchen. Er trifft, presst, führt den Ball, schaltet sich in den Angriff ein und kehrt bei Bedarf in die Defensive zurück, um das Zentrum abzusichern.

Einfach ausgedrückt, wirkt Bellingham derzeit wie eine voll ausgestattete Version des Begriffs „Mittelfeldspieler“.

Auch Kanes Unterstützung wurde nicht vergessen

Neville sagte, dass Bellingham England fast im Alleingang ins Halbfinale geführt habe, hob aber auch die Rolle von Harry Kane hervor.

Dies ist ein wichtiger Punkt. Denn egal wie brillant Bellingham auftritt, der aktuelle Erfolg Englands hängt nicht nur von einem Spieler ab. Kane bringt Erfahrung, Führung und Abgeklärtheit in entscheidenden Situationen im Angriff ein.

Bellingham steht für Energie und Explosivität. Kane für Erfahrung und Torinstinkt. Für England bleibt dieses Duo die größte Hoffnung vor dem Halbfinale.

Hat Bellingham England verändert?

Über viele Jahre hinweg hatte England bei großen Turnieren zwar einen talentierten Kader, konnte aber in den entscheidenden Phasen nicht genug „Sternstunden“ finden.

Jetzt füllt Bellingham genau diese Lücke. Er spielt nicht nur gut auf dem Platz – er lässt das Spiel um sich herum kreisen.

Solche Spieler können das Schicksal eines Turniers verändern. Mit einem Pass, einem Schuss oder einer Pressingaktion geben sie der gesamten Mannschaft Selbstvertrauen.

Alle Augen werden im Halbfinale auf Jude gerichtet sein

England hat das Halbfinale erreicht, und nun wird der Erwartungsdruck auf Bellingham noch weiter steigen.

In dieser Phase werden die Gegner versuchen, ihn enger zu decken. Er wird weniger Zeit, weniger Raum und mehr körperlichen Druck bekommen. Aber genau in solchen Spielen zeichnen sich wahre Anführer aus.

Für Bellingham ist dieses Halbfinale nicht nur ein weiteres Spiel. Es ist eine Gelegenheit, seinen Status in der englischen Geschichte weiter zu festigen.

England hat seinen neuen Star gefunden

Gary Nevilles Worte spiegeln die allgemeine Stimmung in England wider: Bellingham ist nicht mehr nur ein talentierter Spieler, sondern zur nationalen Hoffnung geworden.

Seine 6 Tore, sein Spiel in beide Richtungen und seine Führungsqualitäten haben England ins Halbfinale gebracht. Nun wartet das ganze Land auf den nächsten großen Moment von ihm.

Es gibt nur eine Frage: Kann Jude Bellingham England ins Finale führen?