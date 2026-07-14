Aufstellungen für das Spiel Frankreich gegen Spanien bekannt gegeben

Im Halbfinale der Weltmeisterschaft treffen Frankreich und Spanien am 15. Juli um 00:00 Uhr aufeinander. Für beide Nationalmannschaften ist ein 4-2-3-1-System vorgesehen. Die Startaufstellungen von Frankreich und Spanien wurden bekannt gegeben, jedoch sind Ersatzspieler, Cheftrainer und der Stadionname nicht aufgeführt. In der FIFA-Weltrangliste liegt Spanien auf Platz 2, Frankreich auf Platz 3.

Mike Maignan hütet das französische Tor. In der Abwehrreihe stehen Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba und Lucas Digne. Im Mittelfeld agieren Aurélien Tchouaméni und Adrien Rabiot. In der Offensive sind Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise und Bradley Barcola einsatzbereit.

Als Torhüter für Spanien ist Unai Simón gelistet. In der Abwehr werden Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte und Marc Cucurella erwartet. Das Mittelfeld besteht aus Álex Baena, Rodri und Pedri. Im Angriff spielen Lamine Yamal, Dani Olmo und Mikel Oyarzabal.

Beide Mannschaften könnten im Spiel das gleiche taktische System anwenden. Frankreich setzt im Angriff auf Mbappé, Dembélé und Barcola, während Spanien mit Rodri, Pedri und Yamal auf Ballkontrolle setzen dürfte.