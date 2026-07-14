Das KI-Rennen: Yale-Studie enthüllt, wie viel Investoren zu viel bezahlen

Wissenschaftler der Yale University haben eine der größten Studien zu den realwirtschaftlichen Auswirkungen von KI-Technologien abgeschlossen. Basierend auf der Analyse von 380 Billionen Token legt der Bericht nahe, dass der Aktienmarkt die weitreichende Verbreitung dieser Technologie bereits eingepreist hat. Die Forscher stellten fest, dass Investoren einen erheblichen Aufschlag für Aktien von Unternehmen zahlen, von denen erwartet wird, dass sie am stärksten von KI profitieren. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

In einem vom NBER (National Bureau of Economic Research) veröffentlichten Artikel heißt es, dass Aktien von Unternehmen, die als Hauptprofiteure der KI-Implementierung gelten, durchschnittlich 0,64 Prozent mehr Rendite pro Woche erzielen. Wissenschaftler nannten dieses Phänomen die "AI Premium". Dieser Wert verdeutlicht das hohe Vertrauen der Investoren in die zukünftige Produktivität.

Investorenerwartungen und Marktdynamik

Für die Analyse wurden anonymisierte Daten der Plattform OpenRouter verwendet. Diese Plattform leitet Anfragen an über 400 Modelle wie GPT, Claude und DeepSeek weiter. Die Studie deckt den Zeitraum von Januar 2024 bis April 2026 ab und repräsentiert etwa 2 Prozent des weltweiten monatlichen KI-Verbrauchs. Experten entwickelten einen "AI Factor"-Indikator und verglichen diesen mit Aktiendynamiken und Beschäftigungsdaten.

Bemerkenswert ist, dass der positive Effekt nicht nur bei Tech-Giganten zu beobachten ist, sondern auch bei Unternehmen der Konsumgüterbranche und Firmen mit großen Produktionsanlagen. Investoren glauben, dass diese Sektoren ihre Produktivität mithilfe von KI drastisch steigern werden. Gleichzeitig ist der "AI Premium"-Effekt auf den US-amerikanischen und europäischen Märkten deutlich sichtbar, während er in China und aufstrebenden Märkten deutlich schwächer ausgeprägt ist.

Der Aufstieg agentenbasierter Systeme und der Arbeitsmarkt

Im Zuge der Studie wurde festgestellt, dass sich auch die Natur der KI-Systeme verändert hat. Während agentenbasierte KI-Systeme (Modelle, die eigenständig Aufgaben ausführen, statt nur zu antworten) 2024 nur einen kleinen Teil des Gesamtvolumens ausmachten, nahmen sie bis 2026 mehr als die Hälfte aller verarbeiteten Token ein. Dies zeigt die Entwicklung der Technologie von einfachen Chatbots hin zu komplexen autonomen Assistenten.

Analysen des Arbeitsmarktes zeigen, dass KI in folgenden Bereichen große Vorteile bringen wird:

Kommunikation und zwischenmenschlicher Austausch;

Bildungs- und Trainingsprozesse;

Überzeugungsarbeit und Koordination von Menschen;

Treffen komplexer Managemententscheidungen.

Gleichzeitig ist laut ixbt.com zu erwarten, dass Berufe mit routinemäßigen analytischen Aufgaben am stärksten von KI betroffen sein werden. Es ist wichtig zu betonen, dass die Yale-Studie nicht die tatsächlichen Produktivitätsveränderungen analysiert hat, sondern die in den Aktienkursen widergespiegelten Erwartungen der Investoren. Dies warnt davor, dass es am Markt möglicherweise "überzogene" Erwartungen gibt.