David Beckhams IM8-Startup erhält 1 Milliarde Dollar Investition von General Catalyst

·32·Technologie
David Beckhams IM8-Startup erhält 1 Milliarde Dollar Investition von General Catalyst

Das von dem berühmten Fußballer und Unternehmer David Beckham gegründete Wellness-Startup IM8 hat eine bedeutende Finanzspritze in Höhe von 1 Milliarde Dollar vom Risikokapitalgeber General Catalyst (GC) erhalten. Diese Investition soll die globale Expansion des Unternehmens und den Ausbau der Kundenbasis unterstützen. Der Deal gilt als eine der größten Transaktionen an der Schnittstelle von moderner Technologie und der Gesundheitsbranche. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut TechCrunch wurde diese Investition über den speziellen Fonds von General Catalyst namens Customer Value Fund (CVF) getätigt. Im Gegensatz zu traditionellem Risikokapital beinhaltet dies keinen Erwerb von Unternehmensanteilen. Stattdessen werden die Mittel in Form eines Kredits bereitgestellt, den das Startup durch die Abgabe eines Teils seiner Einnahmen zurückzahlt.

Ein einzigartiges Investitionsmodell

Der Hauptvorteil des CVF-Modells besteht darin, dass es die Anteile der IM8-Gründer nicht verwässert (keine Verwässerung). Das Startup kann die Mittel verwenden, um bis zu 70 Prozent der Kosten für die Kundengewinnung zu decken. Im Gegenzug erhält General Catalyst einen Anteil am Umsatz, bis eine bestimmte Schwelle erreicht ist. Sobald das Ziel erreicht ist, verbleiben alle weiteren Einnahmen vollständig bei IM8 und seiner Muttergesellschaft Prenetics.

Das IM8-Projekt entstand aus einer Zusammenarbeit zwischen dem CEO von Prenetics, Danny Yeung, und David Beckham. Yeung leitete zuvor erfolgreich das Gesundheitsunternehmen Prenetics, das 2022 an die Börse ging. Die Idee, die bei einem Abendessen mit Beckham begann, hat sich zu einem großen Unternehmen entwickelt, das Vitamin-Getränke zur Förderung der Langlebigkeit herstellt.

Produkt und Marktchancen

Das Produkt des Unternehmens ist ein spezielles Vitamin-Getränk, das nützliche Inhaltsstoffe wie Acai-Beeren-Extrakt und Coenzym Q10 enthält, die mit Langlebigkeit in Verbindung gebracht werden. Verbraucher können das Produkt über ein Abonnementmodell erwerben. Dieses Geschäftsmodell sorgt für einen vorhersehbaren und stabilen Umsatzstrom, was das Investitionsrisiko für Fonds wie General Catalyst verringert.

Es ist erwähnenswert, dass General Catalyst bereits zuvor 1 Milliarde Dollar an Grammarly nach einem ähnlichen Schema vergeben hat. Dies zeigt, dass große Investmentfonds nun nicht mehr nur an Unternehmensanteilen interessiert sind, sondern auch an deren zukünftigem Umsatzpotenzial. Beckhams Marke und Yeungs Erfahrung werden es IM8 ermöglichen, eine führende Position auf dem Markt für Gesundheitstechnologien einzunehmen.

Auch auf dem Markt in Usbekistan entwickelt sich das Segment für gesunden Lebensstil und Nahrungsergänzungsmittel rasant. Obwohl sich die Produkte von IM8 derzeit hauptsächlich auf den westlichen Markt konzentrieren, wird der Einstieg von Weltstars wie Beckham in diesen Sektor zweifellos das Interesse an Langlebigkeits-Technologien weltweit, einschließlich Zentralasien, erhöhen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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