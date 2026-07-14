WM 2026: Startaufstellungen für das Duell Frankreich gegen Spanien bekannt gegeben

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WM 2026: Startaufstellungen für das Duell Frankreich gegen Spanien bekannt gegeben

Die Startaufstellungen für eines der am meisten erwarteten Spiele des WM 2026 Halbfinales — das Duell zwischen Frankreich und Spanien — sind bekannt. Das Spiel beginnt um 00:00 Uhr Taschkenter Zeit.

Ein Schritt bis zum Finale: Zwei Giganten betreten das Feld

Der Sieger dieses Spiels zieht ins Finale der Weltmeisterschaft ein. Deshalb haben sich sowohl Frankreich als auch Spanien dazu entschieden, ihre stärksten Aufstellungen aufzubieten.

Auf der einen Seite Kylian Mbappé als Anführer Frankreichs, auf der anderen Seite Spanien, das auf Spieler wie Lamine Yamal, Rodri und Dani Olmo setzt.

Das ist nicht nur ein Halbfinale — das ist ein Spiel auf Finalniveau.

Spanien-Aufstellung: Yamal und Oyarzabal im Angriff

Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente setzt im Angriff auf Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal und Álex Baena.

Im Mittelfeld agieren Rodri, Dani Olmo und Fabián Ruiz. Die Abwehrreihe bilden Cucurella, Laporte, Pau Cubarsí und Pedro Porro.

Spanien Startelf:

Position

Spieler

Torwart

Unai Simón

Abwehr

Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella

Mittelfeld

Rodri, Dani Olmo, Fabián Ruiz

Angriff

Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena

Spaniens Plan ist klar: Ballbesitz, schnelles Passspiel und Gefahr über die Flügel durch Yamal.

Frankreich-Aufstellung: Mbappé in der Startelf

Auch die französische Nationalmannschaft schickt ihre größten Stars auf den Platz. Kylian Mbappé agiert als zentraler Stürmer.

Hinter ihm spielen Bradley Barcola, Michael Olise und Ousmane Dembélé. Im Zentrum agiert das Duo Adrien Rabiot und Aurélien Tchouaméni.

Frankreich Startelf:

Position

Spieler

Torwart

Mike Maignan

Abwehr

Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne

Mittelfeld

Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot

Angriff

Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Kylian Mbappé

Frankreichs größte Waffe ist das Tempo. Mbappé, Dembélé und Barcola werden die Lücken hinter der spanischen Abwehr suchen.

Hauptduell: Mbappé gegen Yamal

Dies ist eine der zentralen Intrigen des Halbfinales — das Aufeinandertreffen von Mbappé und Yamal.

Mbappé ist der wichtigste Anführer Frankreichs. Er kann in jeder Situation ein Tor erzielen, einen Assist geben oder die gegnerische Abwehr im Alleingang aushebeln.

Yamal ist eines der gefährlichsten jungen Talente Spaniens. Seine Bewegungen auf dem Flügel, sein Dribbling und seine unerwarteten Entscheidungen könnten die französische Abwehr vor große Probleme stellen.

Hier prallen auch Generationen aufeinander: Mbappé ist bereits ein Weltstar, während Yamal zum Symbol einer neuen Ära im Weltfußball wird.

Wo könnte das Spiel entschieden werden?

Das zentrale Mittelfeld wird in diesem Spiel von großer Bedeutung sein. Bei Spanien muss Rodri das Spieltempo kontrollieren. Bei Frankreich werden Tchouaméni und Rabiot versuchen, das spanische Passspiel zu stören.

Schlüsselpunkt

Was entscheidet das Spiel?

Duell Rodri gegen Tchouaméni

Wer dominiert das Zentrum?

Flügel Yamal gegen Digne

Kann Spanien Gefahr erzeugen?

Mbappé gegen Cubarsí/Laporte

Wie nutzt Frankreich Konter?

Olise und Dembélé

Möglichkeit, die spanische Abwehr über die Flügel zu knacken

Wenn Spanien den Ball lange hält und Frankreich in der Defensive bindet, läuft das Spiel nach de la Fuentes Plan. Wenn Frankreich Räume für schnelle Konter findet, wird es für Spanien sehr schwer.

Der erste Finalist wird ermittelt

Das Spiel zwischen Frankreich und Spanien beginnt um 00:00 Uhr. Der Sieger zieht ins Finale der WM 2026 ein.

Spanien möchte als amtierender Europameister seine Stärke auf der Weltbühne beweisen. Frankreich will erneut ins Finale einziehen und seine Konstanz bei großen Turnieren zeigen.

In diesem Spiel gibt es viele Stars. Aber im Halbfinale bringt manchmal nicht der größte Name, sondern die richtige Entscheidung den Sieg.

Wer zieht Ihrer Meinung nach ins Finale ein — das von Mbappé angeführte Frankreich oder das von Yamal inspirierte Spanien?

FrankreichSpanienKylian MbappéLamine YamalRodri
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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