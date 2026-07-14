Unerwartete Neuigkeiten von HMD Global: XploraOne Neo im Stil des 9. Jahrhunderts wird vorgestellt

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Unerwartete Neuigkeiten von HMD Global: XploraOne Neo im Stil des 9. Jahrhunderts wird vorgestellt

HMD Global, das seine Position auf dem Markt für Mobilgeräte festigt, bereitet die Einführung seines nächsten unkonventionellen Projekts vor. Laut Informationen, die im Internet kursieren, hat die Marke ein neues kompaktes Telefon namens HMD XploraOne Neo entwickelt. Es wird erwartet, dass dieses Gerät als eine Art „Brücke“ zwischen modernen Smartphones und klassischen Tastenhandys fungiert. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Wie die Publikation ixbt.com unter Berufung auf den Insider smashx_60 berichtet, wird das neue Modell mit einem 3,5-Zoll-LCD-Display mit QVGA-Auflösung ausgestattet sein. Obwohl die Bildschirmgröße nach heutigen Maßstäben sehr klein ist, unterstützt sie Touch-Bedienung. Das Gerät läuft auf dem Betriebssystem RTOS Touch, was eine einfache und verständliche Benutzeroberfläche gewährleistet.

Technische Möglichkeiten und Funktionalität

Das HMD XploraOne Neo verfügt über bescheidene technische Spezifikationen: Es ist mit 64 MB RAM und 128 MB internem Speicher ausgestattet. Benutzer können den Speicher jedoch über einen microSD-Steckplatz auf bis zu 32 GB erweitern. Auf der Rückseite des Geräts befindet sich eine 2 MP Kamera, die für einfache Alltagsfotos gedacht ist.

Interessanterweise ist es dem Hersteller gelungen, einen 2000 mAh Akku in einem so kompakten Gehäuse unterzubringen. Für ein solches stromsparendes System garantiert diese Kapazität eine lange autonome Betriebsdauer. Zudem ist das Gerät gemäß modernen Standards mit einem USB-C-Anschluss und einer klassischen 3,5 mm Audiobuchse ausgestattet.

Moderne Konnektivität und Sicherheit

Das HMD XploraOne Neo ist nicht nur für Anrufe, sondern auch für moderne Kommunikationsmittel angepasst. Zu den Hauptvorteilen des Geräts gehören:

  • LTE-Netzwerkunterstützung und eSIM-Technologie;
  • Wi-Fi, Bluetooth 5.0 und GPS-Module;
  • Möglichkeit zur Internetfreigabe über den Hotspot-Modus;
  • IP54-zertifiziertes, staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse.
Besonderes Augenmerk wurde auch auf die Sicherheit gelegt. Das Gerät verfügt über eine spezielle SOS-Taste für Notfälle und die Guardian-App für die Fernüberwachung durch Eltern oder Angehörige. Kartendienste und Cloud-Anwendungen sind ebenfalls in das System integriert.

Für Nostalgie-Fans hat HMD Global ein weiteres Geschenk vorbereitet: Das legendäre Spiel Snake ist auf dem Telefon vorinstalliert. Obwohl das offizielle Veröffentlichungsdatum und der Preis des Geräts noch nicht bekannt gegeben wurden, wird diese Neuheit angesichts der Tatsache, dass frühere Informationen des Insiders smashx_60 (wie Berichte über das HMD Icon Flip 1) zutreffend waren, zweifellos bald Realität werden.

HMDSmartphoneTechnologieGadgetXploraOne Neo
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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