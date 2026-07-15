David Beckham kehrt in die virtuelle Welt zurück: Legendärer Fußballer wird Fortnite-Charakter

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David Beckham kehrt in die virtuelle Welt zurück: Legendärer Fußballer wird Fortnite-Charakter

Die lebende Legende der Fußballwelt, ehemaliger Kapitän der englischen Nationalmannschaft und von Manchester United, David Beckham, hat einen mutigen Schritt in die Welt der modernen Technologie und der Gaming-Industrie gewagt. Die Entwickler des weltberühmten Videospiels Fortnite haben angekündigt, dass sie das Abbild des legendären Mittelfeldspielers bald auf ihre Plattform bringen werden. Dies war eine unerwartete und aufregende Nachricht, nicht nur für Gamer, sondern auch für Fans des Fußballsports. Dies berichtet Goal.com .

David Beckham bestätigte auf seiner offiziellen Instagram-Seite, dass er persönlich an diesem Projekt arbeitet. Laut Goal.com ist der europäische Fußballer des Jahres 1999 direkt am Prozess der Erstellung seines digitalen Avatars beteiligt. „Ich arbeite an meinem neuen Fortnite-Charakter. Kommt bald“, kommentierte der Star, der mit Manchester United sechsmal die Premier League gewann und die Champions League holte.

Zwei Looks und ein historisches Erbe

Informationen aus dem Spiel zufolge werden den Nutzern zwei verschiedene Skins von Beckham zur Verfügung stehen. Der erste zeigt ihn im ikonischen Trikot mit der Nummer 7 der englischen Nationalmannschaft, der zweite in seinem klassischen Look im formellen Anzug, wie ihn die Fans in den letzten Jahren auf den Tribünen großer Turniere zu sehen gewohnt sind. Diese Vielfalt spiegelt das Ansehen des Spielers sowohl im Sport als auch in der Modewelt wider.

Beckhams Einzug in die Fortnite-Welt ist kein Zufall. Die Plattform hat sich bereits zu einem riesigen virtuellen Raum entwickelt, der moderne Fußballstars wie Lionel Messi und Harry Kane sowie Künstler wie Lady Gaga umfasst. David Beckham verleiht dieser Liste durch seine glanzvolle Karriere bei Vereinen wie Real Madrid, Milan, PSG und LA Galaxy eine besondere Bedeutung.

Für viele Fußballfans in Usbekistan ist der Name Beckham nicht nur eine Erinnerung an die Vergangenheit, sondern eine Meisterklasse in Sachen präziser Pässe und Freistöße. Sein Debüt in der virtuellen Welt wird das Interesse an der Fußballgeschichte bei der jüngeren Generation zweifellos steigern. Durch das Spiel erhalten junge Menschen die Möglichkeit, das Erbe der legendären „Nummer sieben“ hautnah zu erleben.

Derzeit arbeiten Epic Games und das Team des Spielers am finalen Design. Beckhams Auftritt im Spiel ist nicht nur ein kommerzielles Projekt, sondern ein leuchtendes Beispiel für die Integration von Sport und digitaler Unterhaltung. Bald werden Millionen von Spielern auf der ganzen Welt als der legendäre englische Mittelfeldspieler auf dem Spielfeld antreten oder kämpfen können.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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