Unerwartete Veränderungen auf der Rückseite der Sonne entdeckt

Die europäische Solar Orbiter Raumsonde konnte erstmals seit Langem beobachten, welche Prozesse auf der von der Erde abgewandten Seite der Sonne ablaufen. Die neuen Daten unterschieden sich von den Erwartungen der Wissenschaftler – die riesigen aktiven Regionen, die in den letzten Monaten genau beobachtet wurden, haben ihre Aktivität rapide verloren. Dies berichtete Tengrinews .

Während der Beobachtungen befand sich die Solar Orbiter Sonde auf der der Erde gegenüberliegenden Seite der Sonne, was es ermöglichte, die für irdische Teleskope unsichtbare Region abzubilden. Genau auf dieser Seite befanden sich bis vor Kurzem, insbesondere Ende Juni, die als die größten und aktivsten der letzten Jahre geltenden 4478 und 4479 nummerierten Regionen.

Experten betonen, dass die noch vor zwei Wochen als zweitgrößte aktive Region des letzten Jahrzehnts eingestufte Zone 4478 mittlerweile deutlich abgeschwächt ist.

„Die Zone 4478, die sich auf der Rückseite befindet und vor zwei Wochen noch als zweitgrößte Region des Jahrzehnts galt, ist stark verblasst. Obwohl es noch etwa eine Woche dauert, bis sie wieder in Richtung Erde dreht, ist es fraglich, ob sie bis dahin bestehen bleibt. Die Region 4479 behält jedoch vorerst ihre Aktivität bei“, so die Laborexperten.

Auf diese Weise könnte eine der stärksten aktiven Regionen der Sonne vollständig verschwinden, bevor sie sich wieder der Erde zuwendet. Forscher merken an, dass die Sonne derzeit eine ungewöhnlich ruhige Phase durchläuft. Selbst die Röntgensensoren der Solar Orbiter Sonde haben keinerlei nennenswerte Aktivität registriert.

Warum hatten die Wissenschaftler ein anderes Ergebnis erwartet?

Bereits im Mai stellten Experten fest, dass auf der Rückseite der Sonne eine sehr große aktive Region entstanden war. Damals verglichen Wissenschaftler sie mit einer ähnlichen Region, die 2024 beobachtet wurde. Genau diese aktive Region hatte einen der stärksten magnetischen Stürme der letzten 20 Jahre auf der Erde verursacht.

Die Forscher vermuteten, dass auch die neue Region im Juni in Richtung Erde drehen und zur Quelle starker Sonneneruptionen und magnetischer Stürme werden würde. Die neuesten Daten der Solar Orbiter bestätigten diese Erwartungen jedoch nicht. Die Beobachtungen zeigten, dass eine der größten aktiven Zonen deutlich schwächer geworden ist und die allgemeine Sonnenaktivität unerwartet niedrig bleibt.

Experten beobachten diese Prozesse weiterhin. Sie betonen, dass solche Veränderungen der Sonnenaktivität von entscheidender Bedeutung für die Vorhersage des Weltraumwetters sind, das in Zukunft Auswirkungen auf die Erde haben könnte.