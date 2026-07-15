Испания Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 финалига йўлланмани қўлга киритди

·0·Спорт
Испания Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 финалига йўлланмани қўлга киритди

Испания терма жамоаси АҚШнинг Даллас шаҳрида ўтган ярим финал баҳсида Франция устидан 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозониб, 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг финалига йўлланма олди. Амалдаги Европа чемпионлари ўйин давомида тўлиқ устунлик қилишди ва ўзларининг фаворит мақомида эканликларини яна бир бор исботлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг биринчи бўлимидаёқ Испания ўйин назоратини ўз қўлига олди. Ламине Ямал рақиб жарима майдончаси ичида Лукас Дигне томонидан йиқитилгач, ҳакам пеналти белгилади. Микел Оярзабал 11 метрлик нуқтадан адашмади ва ҳисобни очди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Испания биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ҳисобни йирик кўринишга келтириши мумкин эди, бироқ Фабиан Руизнинг зарбаси ҳимоячилар томонидан тўсиб қолинди.

Родри ва Педро Порронинг маҳорати

Иккинчи бўлимда ҳам Испания босимни камайтиргани йўқ. Педро Порро ва Дани Олмо ўртасидаги ажойиб комбинациядан сўнг, ҳимоячи Мике Маигнан дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди. Ушбу гол ўйин тақдирини деярли ҳал қилди ва французларнинг руҳиятига кучли зарба берди.

Ламине Ямал ўйин давомида бир неча бор ўзини кўрсатди ва ҳатто учинчи голни ҳам уришга муваффақ бўлди. Бироқ, VAR тизими ёш иқтидор эгасининг голи офсайд туфайли бекор қилинганини тасдиқлади. Шунга қарамай, Испаниянинг ҳужумкор ўйини Англия ва Аргентина каби бошқа ярим финалчиларга жиддий сигнал бўлди.

Франциянинг ожизлиги ва Мбаппе

Франция терма жамоаси ўйинни қутқариб қолишга ҳаракат қилди, бироқ уларнинг ҳужумлари самарасиз якунланди. Жамоа етакчиси Килиан Мбаппе бир неча бор дарвоза томон зарба берган бўлса-да, аниқлик етишмади. Испания ҳимояси ва дарвозабон Унаи Симон рақибга деярли имконият қолдирмади.

Майдон марказида Родри ҳақиқий етакчи сифатида ўйинни бошқарди. Унинг аниқ узатмалари ва рақиб ҳужумларини бузишдаги маҳорати Испаниянинг умумий устунлигини таъминлади. Франция эса бутун ўйин давомида ўзининг энг яхши формасидан йироқ эканини кўрсатди ва турнирни тарк этишга мажбур бўлди.

Эндиликда Испания финалда Англия ёки Аргентина терма жамоаларидан бирига қарши майдонга тушади. Агар "Қизил фурия" ушбу темпни сақлаб қолса, улар нафақат Европа, балки жаҳон тахтини ҳам эгаллашлари учун барча имкониятларга эга.

ИспанияФранцияЖЧ-2026ФутболКилиан Мбаппе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Давид Бекхам виртуал оламга қайтмоқда: Афсонавий футболчи Фортните қаҳрамонига айландиДавид Бекхам виртуал оламга қайтмоқда: Афсонавий футболчи Фортните қаҳрамонига айландиБугун, 01:34Микел Оярсабал Испания термаси тарихида рекорд натижа қайд этдиМикел Оярсабал Испания термаси тарихида рекорд натижа қайд этдиБугун, 01:08Англия терма жамоасининг бўлажак сардори: Деклан Рисе эмас, Жуд Беллингем танландиАнглия терма жамоасининг бўлажак сардори: Деклан Рисе эмас, Жуд Беллингем танландиБугун, 00:54Лионель Месси сеҳри: Микаел Силвестре Англия терма жамоасини хавфдан огоҳлантирдиЛионель Месси сеҳри: Микаел Силвестре Англия терма жамоасини хавфдан огоҳлантирдиБугун, 00:51Манчестер Юнайтед аёллар жамоаси тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширмоқдаМанчестер Юнайтед аёллар жамоаси тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширмоқдаБугун, 00:39Абрамов жамоаси камбэк қилди: «Динамо» «Шўртан»ни мағлуб этдиАбрамов жамоаси камбэк қилди: «Динамо» «Шўртан»ни мағлуб этдиБугун, 00:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди