Испания Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 финалига йўлланмани қўлга киритди
Испания терма жамоаси АҚШнинг Даллас шаҳрида ўтган ярим финал баҳсида Франция устидан 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозониб, 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг финалига йўлланма олди. Амалдаги Европа чемпионлари ўйин давомида тўлиқ устунлик қилишди ва ўзларининг фаворит мақомида эканликларини яна бир бор исботлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг биринчи бўлимидаёқ Испания ўйин назоратини ўз қўлига олди. Ламине Ямал рақиб жарима майдончаси ичида Лукас Дигне томонидан йиқитилгач, ҳакам пеналти белгилади. Микел Оярзабал 11 метрлик нуқтадан адашмади ва ҳисобни очди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Испания биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ҳисобни йирик кўринишга келтириши мумкин эди, бироқ Фабиан Руизнинг зарбаси ҳимоячилар томонидан тўсиб қолинди.
Родри ва Педро Порронинг маҳоратиИккинчи бўлимда ҳам Испания босимни камайтиргани йўқ. Педро Порро ва Дани Олмо ўртасидаги ажойиб комбинациядан сўнг, ҳимоячи Мике Маигнан дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди. Ушбу гол ўйин тақдирини деярли ҳал қилди ва французларнинг руҳиятига кучли зарба берди.
Ламине Ямал ўйин давомида бир неча бор ўзини кўрсатди ва ҳатто учинчи голни ҳам уришга муваффақ бўлди. Бироқ, VAR тизими ёш иқтидор эгасининг голи офсайд туфайли бекор қилинганини тасдиқлади. Шунга қарамай, Испаниянинг ҳужумкор ўйини Англия ва Аргентина каби бошқа ярим финалчиларга жиддий сигнал бўлди.
Франциянинг ожизлиги ва МбаппеФранция терма жамоаси ўйинни қутқариб қолишга ҳаракат қилди, бироқ уларнинг ҳужумлари самарасиз якунланди. Жамоа етакчиси Килиан Мбаппе бир неча бор дарвоза томон зарба берган бўлса-да, аниқлик етишмади. Испания ҳимояси ва дарвозабон Унаи Симон рақибга деярли имконият қолдирмади.
Майдон марказида Родри ҳақиқий етакчи сифатида ўйинни бошқарди. Унинг аниқ узатмалари ва рақиб ҳужумларини бузишдаги маҳорати Испаниянинг умумий устунлигини таъминлади. Франция эса бутун ўйин давомида ўзининг энг яхши формасидан йироқ эканини кўрсатди ва турнирни тарк этишга мажбур бўлди.
Эндиликда Испания финалда Англия ёки Аргентина терма жамоаларидан бирига қарши майдонга тушади. Агар "Қизил фурия" ушбу темпни сақлаб қолса, улар нафақат Европа, балки жаҳон тахтини ҳам эгаллашлари учун барча имкониятларга эга.
…