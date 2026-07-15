Nokia und NVIDIA entwickeln die weltweit erste KI-gestützte Funkzugangsplattform

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Nokia und NVIDIA entwickeln die weltweit erste KI-gestützte Funkzugangsplattform

Ein bedeutender Wandel in der Telekommunikationswelt: Das finnische Unternehmen Nokia hat in Zusammenarbeit mit NVIDIA die weltweit erste kommerzielle Funkzugangsplattform auf Basis von KI-Technologien vorgestellt. Diese Innovation ermöglicht es Betreibern, das über die bestehende Infrastruktur übertragene Datenvolumen drastisch zu erhöhen, was die Qualität der digitalen Kommunikation weltweit auf ein neues Niveau hebt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Dieses Projekt wurde nur zehn Monate nach der Ankündigung der Partnerschaft zwischen den beiden Giganten umgesetzt. Bemerkenswert ist, dass NVIDIA im Rahmen dieser Vereinbarung auch einen Teil der Nokia-Aktien erworben hat. Die neue Technologie wird es Telekommunikationsbetreibern ermöglichen, den Datenfluss im gleichen Frequenzband bis 2028 zu verdoppeln.

Netzwerkeffizienz und ein Schritt in Richtung 6G

Laut Ixbt.com werden die neuen Geräte ab dem nächsten Jahr für Betreiber verfügbar sein. Während die Effizienz der Spektrumnutzung derzeit um 20 Prozent gestiegen ist, wird erwartet, dass dieser Wert im Jahr 2025 50 Prozent erreichen wird. Dies trägt zu einer deutlichen Stabilisierung der Mobilfunk- und Internetgeschwindigkeiten bei.

Die neue Technologie besteht aus drei Hardwarelösungen und spezieller Software, die dazu beiträgt, "die Präsenz von KI in der physischen Welt zu erweitern". Das Wichtigste ist, dass das System dem Open RAN-Standard entspricht. Dies ermöglicht es Betreibern, in Zukunft auf den noch nicht vollständig definierten 6G-Standard umzusteigen, indem sie lediglich die Software aktualisieren.

Nokia-Manager Justin Hotard betonte, dass die effiziente Nutzung wertvoller Frequenzbänder eine schnellere Kapitalrendite für Betreiber sicherstellt. Dies ist besonders wichtig für Märkte wie Usbekistan, in denen der mobile Internetkonsum rasant wächst, da die Maximierung der Nutzung vorhandener Ressourcen die Kosten senkt.

Nokia beschränkt sich nicht nur auf den Verkauf von Hardware, sondern ändert auch sein Geschäftsmodell. Das Unternehmen plant, erweiterte Softwarefunktionen auf Abonnementbasis anzubieten. Dies ermöglicht es, Netzwerke ständig mit den neuesten KI-Algorithmen auf dem neuesten Stand zu halten.

Der technologische Durchbruch, der aus dieser Partnerschaft resultiert, verbessert nicht nur die Kommunikationsqualität, sondern stärkt auch die Position von NVIDIA-Chips im Telekommunikationssektor. In Zukunft wird erwartet, dass die Übertragung großer Datenmengen über Smartphones und andere Geräte günstiger und schneller wird.

NokiaNVIDIAKünstliche Intelligenz6GTelekommunikation
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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