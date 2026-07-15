Patrick Vieira spricht Klartext: Warum waren die Anführer Frankreichs unsichtbar?

Frankreichs 0:2-Niederlage im Halbfinale der WM 2026 gegen Spanien hat im französischen Fußball für große Diskussionen gesorgt. Auch der berühmte ehemalige Spieler Patrick Vieira verbarg seine Enttäuschung nach dem Spiel nicht.

„Wir haben eine solche Leistung von Frankreich nicht erwartet“

In einem Gespräch mit der BBC sagte Patrick Vieira, dass die französische Nationalmannschaft im Halbfinale gegen Spanien nicht ihr wahres Niveau zeigen konnte.

Seiner Meinung nach wurde von Frankreich nicht nur das Finale, sondern sogar der Titel erwartet. Doch im entscheidenden Spiel konnte das Team seinen Fans nicht die nötige Antwort geben.

„Wir haben erwartet, dass Frankreich die Weltmeisterschaft gewinnt... Aber vor allem waren wir von der Leistung der Mannschaft enttäuscht“, sagte Vieira.

Diese Kritik spiegelt die allgemeine Stimmung in Frankreich wider: Die Niederlage ist schmerzhaft, aber die Qualität des Spiels war noch besorgniserregender.

Die Anführer fehlten am entscheidenden Tag

Vieira richtete seine schärfste Kritik an die Anführer Frankreichs. Er glaubt, dass das Halbfinale die Bühne war, auf der die großen Spieler hätten glänzen müssen.

Doch im Spiel gegen Spanien geschah dies nicht.

„Im Halbfinale hätten unsere Anführer vorangehen müssen. Sie haben es nicht geschafft. Es wirkte, als wäre keiner der Anführer auf dem Platz gewesen, nicht nur einer oder zwei“, sagte der ehemalige Spieler.

Im französischen Kader Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Michael Olise waren dabei. Doch die spanische Abwehr neutralisierte sie fast vollständig. Auch die AP stellte fest, dass Spanien die wichtigsten Angriffsstars Frankreichs gestoppt hat.

Warum war Spanien überlegen?

Spanien hat in diesem Halbfinale nicht nur 2 Tore erzielt. Das Team von Luis de la Fuente hat Frankreich aus seinem gewohnten Spiel gebracht.

Spanien kontrollierte den Ball, spielte ruhig im Mittelfeld und ließ dem Gegner kaum Chancen für schnelle Konter. Auch der Guardian schrieb, dass Spanien technisch überlegen war und ein dynamisches Spiel zeigte, während Frankreich Schwierigkeiten hatte, einen Rhythmus zu finden.

Hauptaspekt Spanien Frankreich Spielkontrolle hoch unzureichend Präzision im Angriff nutzte entscheidende Momente Stars blieben blass Mentale Verfassung abgeklärt nervös und träge Ergebnis Finale Spiel um Platz drei

Was hat Vieira verärgert?

In Vieiras Worten schwingt nicht nur der Schmerz über eine einfache Niederlage mit, sondern das Gefühl einer verpassten großen Chance.

Frankreich ging als einer der Favoriten in dieses Turnier. Das Team hätte zum dritten Mal in Folge das WM-Finale erreichen können. Doch gegen Spanien waren die Schützlinge von Didier Deschamps nicht wiederzuerkennen.

Deshalb zog Vieira das harte Fazit: „Insgesamt haben wir in diesem Spiel sehr schlecht gespielt.“

An wen richtet sich diese Kritik?

Vieira meinte nicht einen bestimmten Spieler, sondern die gesamte Führungsebene des Teams. Es geht nicht nur um Mbappé.

Die erfahrenen Spieler Frankreichs auf dem Platz hätten das Spiel in die Hand nehmen, auf den Druck Spaniens reagieren und das Team mental aufrichten müssen. Doch diese Aufgabe wurde nicht erfüllt.

Einfach gesagt: Frankreich hatte Stars, aber im Halbfinale war von Star-Qualität nichts zu sehen.

Eine harte Lektion für Frankreich

Spanien steht im Finale, Frankreich bereitet sich nun auf das Spiel um den dritten Platz vor. Doch nach dieser Niederlage stellt sich die Hauptfrage nicht nach der Bronzemedaille, sondern nach der Zukunft des Teams.

Warum hat Deschamps' Plan nicht funktioniert? Warum waren die Anführer im entscheidenden Spiel nicht zu sehen? Hat die goldene Generation Frankreichs eine weitere Chance verpasst?

Diese Fragen werden in den kommenden Tagen sicher für große Debatten im französischen Fußball sorgen.

Vieiras Worte werden in Frankreich nachhallen

Patrick Vieira ist kein gewöhnlicher Experte im französischen Fußball. Er ist ein Vertreter der Generation, die die Weltmeisterschaft gewonnen hat, ein ehemaliger Spieler, der den Druck großer Spiele gut kennt.

Deshalb wiegt seine Kritik schwer. Er war nicht über die Niederlage verärgert, sondern darüber, dass Frankreich im Halbfinale nicht sein wahres Gesicht zeigen konnte.

Für Frankreich ist es nun die wichtigste Aufgabe, diese Niederlage nicht nur als Schmerz, sondern als Lektion zu begreifen.

Was glauben Sie, wer trägt die Hauptschuld an Frankreichs Niederlage gegen Spanien – die Anführer, die Taktik von Deschamps oder ist Spanien einfach stärker?