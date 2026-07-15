Лионель Месси майдонда пиёда юриб натижа қайд этмоқда: Аргентиналик юлдузнинг янги рекорди
Жаҳон чемпионати ярим финали арафасида Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси ўзининг ўйин услуби билан мухлислар ва экспертларни ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. Замонавий футболда юқори тезлик ва тиниmsиз ҳаракат талаб этилса-да, Месси бутунлай бошқача стратегия орқали рақибларини доғда қолдирмоқда. Унинг майдондаги ҳаракатлари таҳлили шуни кўрсатадики, футболчи ўйиннинг катта қисмини шунчаки юриб ўтказмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
BBC нашри томонидан эълон қилинган статистик маълумотларга кўра, Лионель Месси жорий турнир давомида босиб ўтган масофасининг қарийб 47 фоизини пиёда юрган ҳолда бажарган. Бу кўрсаткич мусобақадаги барча майдон ўйинчилари орасида энг юқори натижа ҳисобланади. Мутахассислар буни жисмоний чарчоқ эмас, балки энергияни тежаш ва ҳал қилувчи лаҳзалар учун куч йиғишнинг оқилона усули деб баҳоламоқда.
Статистика ортидаги маҳоратРақамларга эътибор қаратсак, Месси ҳар 90 дақиқада ўртача 8,2 километр масофани босиб ўтмоқда. Унинг ўйин давомидаги спринтлари сони ҳам сезиларли даражада камайган — тўрт йил аввалги 5,3 тадан ҳозирда 2,7 тага тушган. Бироқ, бу сусткашлик унинг самарадорлигига асло салбий таъсир кўрсатгани йўқ. Аксинча, у ҳозиргача 33 та зарба йўллаб, 21 та хавфли вазият яратишга эришди.
Ушбу кўрсаткич билан Лионель Месси 1986-йилги жаҳон чемпионатида афсонавий Диего Марадона ўрнатган натижадан кейинги энг яхши самарадорликни намойиш этмоқда. Goal.com нашрининг ёзишича, футболчининг майдондаги ҳаракати камайган бўлса-да, унинг ўйинга таъсири янада кучайган. Бу эса тажрибали ҳужумчининг ўйинни ўқиш қобилияти ҳозирда унинг асосий қуролига айланганидан далолат беради.
Месси ўзининг тактик ўзгаришлари ҳақида гапирар экан, Пеп Гуардиола қўл остида ўйнаган даврлари унга катта мактаб бўлганини таъкидлади. "Мен илгари тактикага унчалик эътибор бермасдим. Аммо Гуардиола билан бўшлиқларни тушунишни, тўпни назорат қилишни ва ўйин аслида қандай ишлашини ўргандим", — дейди Аргентина сардори. Унинг сўзларига кўра, ҳозирги футбол аввалгидан кўра тактик ва жисмоний жиҳатдан анча мураккаблашган.
Ярим финал олдидан ҳолатҲозирда Лионель Месси тўпурарлар пойгасида Килиан Мбаппе билан бирга пешқадамлик қилмоқда. Унинг ҳисобида 8 та гол ва 3 та голли узатма мавжуд. Аргентина терма жамоаси 1962-йилдан буён жаҳон чемпионлигини кетма-кет икки марта қўлга киритган биринчи жамоа бўлишни мақсад қилган. Бунинг учун улар ярим финалда Англия тўсиғидан ўтишлари лозим.
Англия терма жамоаси учун Мессини тўхтатиш улкан вазифа бўлади. Статистикага кўра, Мессининг сўнгги 15 та ўйинида фақатгина Полша терма жамоаси унга гол уриш ёки ассист амалга оширишга имкон бермаган. Атланта стадионида бўлиб ўтадиган баҳс нафақат икки кучли жамоа тўқнашуви, балки Мессининг "пиёда юриб ғалаба қозониш" стратегиясининг навбатдаги синови бўлиши кутилмоқда.
…