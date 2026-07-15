Лионель Месси майдонда пиёда юриб натижа қайд этмоқда: Аргентиналик юлдузнинг янги рекорди

·0·Спорт
Лионель Месси майдонда пиёда юриб натижа қайд этмоқда: Аргентиналик юлдузнинг янги рекорди

Жаҳон чемпионати ярим финали арафасида Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси ўзининг ўйин услуби билан мухлислар ва экспертларни ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. Замонавий футболда юқори тезлик ва тиниmsиз ҳаракат талаб этилса-да, Месси бутунлай бошқача стратегия орқали рақибларини доғда қолдирмоқда. Унинг майдондаги ҳаракатлари таҳлили шуни кўрсатадики, футболчи ўйиннинг катта қисмини шунчаки юриб ўтказмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

BBC нашри томонидан эълон қилинган статистик маълумотларга кўра, Лионель Месси жорий турнир давомида босиб ўтган масофасининг қарийб 47 фоизини пиёда юрган ҳолда бажарган. Бу кўрсаткич мусобақадаги барча майдон ўйинчилари орасида энг юқори натижа ҳисобланади. Мутахассислар буни жисмоний чарчоқ эмас, балки энергияни тежаш ва ҳал қилувчи лаҳзалар учун куч йиғишнинг оқилона усули деб баҳоламоқда.

Статистика ортидаги маҳорат

Рақамларга эътибор қаратсак, Месси ҳар 90 дақиқада ўртача 8,2 километр масофани босиб ўтмоқда. Унинг ўйин давомидаги спринтлари сони ҳам сезиларли даражада камайган — тўрт йил аввалги 5,3 тадан ҳозирда 2,7 тага тушган. Бироқ, бу сусткашлик унинг самарадорлигига асло салбий таъсир кўрсатгани йўқ. Аксинча, у ҳозиргача 33 та зарба йўллаб, 21 та хавфли вазият яратишга эришди.

Ушбу кўрсаткич билан Лионель Месси 1986-йилги жаҳон чемпионатида афсонавий Диего Марадона ўрнатган натижадан кейинги энг яхши самарадорликни намойиш этмоқда. Goal.com нашрининг ёзишича, футболчининг майдондаги ҳаракати камайган бўлса-да, унинг ўйинга таъсири янада кучайган. Бу эса тажрибали ҳужумчининг ўйинни ўқиш қобилияти ҳозирда унинг асосий қуролига айланганидан далолат беради.

Месси ўзининг тактик ўзгаришлари ҳақида гапирар экан, Пеп Гуардиола қўл остида ўйнаган даврлари унга катта мактаб бўлганини таъкидлади. "Мен илгари тактикага унчалик эътибор бермасдим. Аммо Гуардиола билан бўшлиқларни тушунишни, тўпни назорат қилишни ва ўйин аслида қандай ишлашини ўргандим", — дейди Аргентина сардори. Унинг сўзларига кўра, ҳозирги футбол аввалгидан кўра тактик ва жисмоний жиҳатдан анча мураккаблашган.

Ярим финал олдидан ҳолат

Ҳозирда Лионель Месси тўпурарлар пойгасида Килиан Мбаппе билан бирга пешқадамлик қилмоқда. Унинг ҳисобида 8 та гол ва 3 та голли узатма мавжуд. Аргентина терма жамоаси 1962-йилдан буён жаҳон чемпионлигини кетма-кет икки марта қўлга киритган биринчи жамоа бўлишни мақсад қилган. Бунинг учун улар ярим финалда Англия тўсиғидан ўтишлари лозим.

Англия терма жамоаси учун Мессини тўхтатиш улкан вазифа бўлади. Статистикага кўра, Мессининг сўнгги 15 та ўйинида фақатгина Полша терма жамоаси унга гол уриш ёки ассист амалга оширишга имкон бермаган. Атланта стадионида бўлиб ўтадиган баҳс нафақат икки кучли жамоа тўқнашуви, балки Мессининг "пиёда юриб ғалаба қозониш" стратегиясининг навбатдаги синови бўлиши кутилмоқда.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон ЧемпионатиФутбол СтатистикасиАнглия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абрамов жамоаси камбэк қилди: «Динамо» «Шўртан»ни мағлуб этдиАбрамов жамоаси камбэк қилди: «Динамо» «Шўртан»ни мағлуб этдиБугун, 00:16Ўзбекистонда шов-шувли лойиҳа: «Барселона» ўз академиясини очиши кутилмоқдаЎзбекистонда шов-шувли лойиҳа: «Барселона» ўз академиясини очиши кутилмоқдаБугун, 00:13Италия терма жамоасида кутилмаган бурилиш: Андреа Пирло бош мураббийликка асосий номзодИталия терма жамоасида кутилмаган бурилиш: Андреа Пирло бош мураббийликка асосий номзодКеча, 23:36ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиКеча, 23:33Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Кеча, 23:31Франция ва Испания ўйинини сайтимизда жонли кузатингФранция ва Испания ўйинини сайтимизда жонли кузатингКеча, 23:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди