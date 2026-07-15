HyperOS 3.3 auf Basis von Android 17 für Xiaomi-Smartphones veröffentlicht

Der chinesische Tech-Gigant Xiaomi hat mit der Verteilung der finalen Version der HyperOS 3.3-Firmware, die auf dem Betriebssystem Android 17 basiert, für seine neuesten Flaggschiff-Geräte begonnen. Dieses Update verbessert nicht nur die Systemstabilität, sondern dient auch als Grundlage für die große HyperOS 4-Oberfläche, die für Ende dieses Jahres erwartet wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut der von Ximitime veröffentlichten Liste der Änderungen ist die neue Software zunächst für Nutzer der Modelle Xiaomi 17 und Xiaomi 17 Ultra in globalen und europäischen Regionen verfügbar. Auch Besitzer des Xiaomi 15T Pro haben begonnen, dieses Update zu erhalten, wobei der Prozess für dieses Modell derzeit noch über den Mi Pilot-Testkanal abgewickelt wird.

Systemstabilität und Sicherheitsaspekte

Der Hauptfokus der Version HyperOS 3.3 liegt auf der Optimierung der Systemleistung. Das Update enthält Sicherheitspatches für Juni 2026, was den Schutz der Geräte vor Cyberangriffen erheblich verbessert. Obwohl es keine drastischen visuellen Änderungen an der Benutzeroberfläche gibt, wurde die interne Architektur vollständig aktualisiert.

Bemerkenswert ist, dass die Größe der herunterzuladenden Datei mit etwa 9,5 GB sehr umfangreich ist. Diese enorme Größe erklärt sich dadurch, dass das Update auf dem völlig neuen Betriebssystem Android 17 basiert. Es wird erwartet, dass das Update in den kommenden Tagen schrittweise auch für Nutzer in Usbekistan bereitgestellt wird, da das Unternehmen die Software normalerweise regional gestaffelt verteilt.

Vorbereitung auf zukünftige große Updates

Experten sind der Meinung, dass die Version HyperOS 3.3 eine Übergangsphase darstellt. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die Geräte auf die erweiterten Funktionen und AI-Fähigkeiten des HyperOS 4-Systems vorzubereiten. Dies wird es Xiaomi-Nutzern ermöglichen, in Zukunft eine intelligentere und schnellere Benutzeroberfläche zu nutzen.

Derzeit wird ein begrenztes Update für Besitzer des Xiaomi 15T Pro verteilt. Sobald die Tests erfolgreich abgeschlossen sind, können alle Benutzer die neue Firmware über ihre Geräteeinstellungen herunterladen. Das Unternehmen empfiehlt den Benutzern, sich vor dem Herunterladen des Updates mit einem stabilen Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden und sicherzustellen, dass der Akku ausreichend geladen ist.