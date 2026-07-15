Rodri kritisiert Schiedsrichter: Lamine Yamal wird auf dem Platz nicht ausreichend geschützt

Der Mittelfeldspieler der spanischen Nationalmannschaft und von Manchester City, Rodri, äußerte nach dem Halbfinalspiel der Weltmeisterschaft gegen Frankreich seinen Unmut über die Qualität der Schiedsrichterleistung. Der erfahrene Fußballer betonte, dass der junge Star des Teams, Lamine Yamal, regelmäßig von gegnerischen Verteidigern hart angegangen werde, die Schiedsrichter dies jedoch ignorierten. Dies berichtet Goal.com.

Obwohl die spanische Nationalmannschaft Frankreich mit 2:0 besiegte und sich den Einzug ins Finale der Weltmeisterschaft 2026 sicherte, sprach Rodri nach dem Spiel ernste Probleme an. Seiner Meinung nach hat der salvadorianische Schiedsrichter Ivan Barton zahlreiche Fouls gegen das Wunderkind aus Barcelona nicht geahndet, was es den Gegnern ermöglicht, noch aggressiver gegen das junge Talent vorzugehen.

Fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen

In seinem Interview nach dem Spiel merkte Rodri an, dass die Entscheidungen des Schiedsrichters nicht dem Geist des Spiels entsprachen. Laut Goal.com wies die Spielstatistik nur ein einziges Foul gegen Yamal aus. Rodri behauptet jedoch, dass diese Zahl weit von der Realität entfernt sei.

"Wir erleben diese Situation nun schon im dritten Spiel in Folge. Ich verstehe, dass nicht jeder Zusammenstoß ein Foul ist, aber es geht darum, dass der Junge 10 oder 15 Mal zu Boden gebracht und gegen die Beine getreten wurde. Die Schiedsrichter müssen das unterbinden, sonst werden die Verteidiger so weitermachen. Heute war die Nachlässigkeit des Schiedsrichters in dieser Hinsicht deutlich sichtbar", sagte der Kapitän der spanischen Mannschaft.

Interessanterweise führte das einzige offizielle Foul des Spiels in der 22. Minute zu einem Elfmeter, den Mikel Oyarzabal verwandelte. Diese Situation löste Proteste beim französischen Nationaltrainer Didier Deschamps aus, der ebenfalls das Niveau der Schiedsrichterleistung in Frage stellte.

Yamals Rolle für den Erfolg des Teams

Trotz der Kontroversen um die Schiedsrichter lobte Rodri die Leistung von Lamine Yamal auf dem Platz sehr. Der Flügelspieler, der einen Tag vor dem Halbfinale 19 Jahre alt wurde, leistete nicht nur im Angriff, sondern auch in der Defensive enorme Arbeit. Seine taktische Disziplin spielte eine entscheidende Rolle, insbesondere beim Stoppen von Kylian Mbappé und den gefährlichen französischen Angriffen.

In einem Interview mit TVE hob Rodri die professionelle Entwicklung des jungen Spielers besonders hervor: "Lamine Yamal hat ein fantastisches Spiel gemacht. Er war sensationell, besonders in seiner Bewegung ohne Ball, und hat uns sehr geholfen." Obwohl er während des Turniers nur ein Tor erzielte, war Yamals Effizienz auf dem Platz einer der entscheidenden Faktoren für den Finaleinzug Spaniens.

Die spanische Nationalmannschaft bereitet sich nun auf das entscheidende Spiel um den Weltmeistertitel vor. Rodris Aussage wird als strategischer Schritt gewertet, um die Aufmerksamkeit der Schiedsrichter vor dem Finale auf den Schutz junger Stars vor Verletzungen zu lenken.