Килиан Мбаппе тан олди: Франция қаерда ютқазди?
ЖЧ-2026 яримфиналида Франция Испанияга 0:2 ҳисобида мағлуб бўлди ва финал орзусидан маҳрум бўлди. Учрашувдан кейин Килиан Мбаппе жамоасининг муаммоларини яширмади: унинг фикрича, Франция режалаштирган ўйинини на тактик, на техник жиҳатдан кўрсата олди.
“Биз керакли ишни қилмадик”
Мбаппе M6 телеканалига берган интервьюсида Франция яримфинал даражасида ўйнамаганини очиқ тан олди.
“Жаҳон чемпионати яримфиналида бажаришинг керак бўлган ишни қилмасанг, ғалаба ҳам келмайди”, — деди у.
Унинг сўзларига кўра, Франция Испанияга қарши тайёрлаган режасини майдонда амалга ошира олмаган. Жамоа юқори прессинг орқали рақибни шоширишни, Испанияга ўзининг одатий секин ва назоратли ўйинини ўйнатмасликни мақсад қилган. Аммо бу режа иш бермади.
Испания ўз услубидан чиқмади
Мбаппе Испаниянинг асосий кучини ҳам тан олди: “Ла Роха” тўпни назорат қилиш, ўйин суръатини белгилаш ва рақибни ортиқча югуртиришни яхши биладиган жамоа.
Франция эса айнан шу жиҳатда ютқазди. Испанияга ўйин темпини бошқариш имкони берилди.
Франция режаси
Майдондаги ҳолат
юқори прессинг қилиш
прессингда тушуниш етишмади
Испанияни тез ўйнашга мажбурлаш
Испания темпни ўзи белгилади
Родри ва Фабианни чеклаш
уларга кўп вақт ва макон берилди
тўпни олиб тез ҳужумга чиқиш
биринчи паслар ва қабуллар сифатсиз бўлди
Бу рақамлар эмас, ўйин ҳиссиётида ҳам кўринди: Франция кўп ҳолатда кечикди, Испания эса шошилмади.
Родри ва Фабиан Руисга эркинлик берилди
Мбаппенинг энг муҳим тактик танқиди марказий ҳудудга қаратилди. Унинг айтишича, Франция прессинги тўғри ишламагани сабаб Испания яримҳимоячилари — Родри ва Фабиан Руис кўп бўш вақт ва маконга эга бўлди.
Испанияга қарши бу жуда хавфли. Чунки бу жамоага марказда эркинлик берилса, у рақибни тўп ортидан югуртиради, ҳужум йўналишини тез ўзгартиради ва керакли пайтда ҳал қилувчи пасни топади.
Франция айнан шу нуқтада Испанияни тўхтата олмади.
“Учга икки” муаммоси
Мбаппе ўйин бошиданоқ Франциянинг ҳужум тузилиши сабаб яримҳимояда доимий равишда Испания фойдасига “учга икки” вазиятлари пайдо бўлганини айтди.
Бу эса Франция учун катта тактик муаммо бўлди. Испания яримҳимояда сон жиҳатдан устунликка эга бўлганда, Франциянинг прессинги парчаланди.
Футболда бундай майда деталлар баъзан ҳисобдан ҳам кўпроқ нарсани тушунтиради. Агар марказда рақиб доим бир футболчига кўпроқ эга бўлса, ўйинни қайтариш жуда қийин.
Техник хатолар Францияни синдирди
Франция тўпни қайтариб олган ҳолатларда ҳам керакли сифатни кўрсата олмади. Мбаппе биринчи паслар, биринчи қабуллар ва тез қарорлар яримфинал даражасига мос бўлмаганини таъкидлади.
Бу мағлубиятнинг энг оғриқли томони ҳам шу: Францияда тезлик бор, индивидуал маҳорат бор, юлдузлар бор. Аммо Испанияга қарши ўйинда бу ресурслар тўғри ишламади.
Мбаппенинг фикрича, барча муаммолар йиғилиб, якунда 0:2 ҳисобидаги мағлубиятга олиб келди.
Испания нимани тўғри қилди?
Испания бу ўйинда ўз шахсиятини йўқотмади. У тўпни назорат қилди, Франциянинг прессингини айланиб ўтди ва рақибга ўйинни ўзгартирадиган имкониятларни кўп бермади.
Бу ерда Испаниянинг асосий устунлиги шунда бўлди:
• марказда хотиржамлик;
• пасларда аниқлик;
• Франция прессингидан чиқишда совуққонлик;
• Родри ва Фабиан орқали ўйинни бошқариш;
• Франциянинг техник хатоларидан фойдаланиш.
Испания шовқинсиз, лекин жуда самарали футбол кўрсатди.
Мбаппе учун шахсий оғриқ
Мбаппе ЖЧ-2026да Франциянинг асосий юлдузи бўлиб келаётганди. Аммо яримфиналда у ҳам жамоани қутқариб қола олмади.
Бу мағлубият унинг учун фақат навбатдаги ўйиндаги омадсизлик эмас. Бу Франциянинг яна бир финалга чиқиш имконияти қўлдан чиққан палла бўлди.
Шунинг учун унинг интервьюсида баҳонадан кўра таҳлил кўпроқ сезилди. У ҳакамлик ёки омад ҳақида эмас, айнан Франциянинг ўйин сифати ҳақида гапирди.
Франция учун энди бронза баҳси
Франция финалга чиқа олмади, аммо турнирни ҳали якунлагани йўқ. Дидье Дешам жамоаси энди учинчи ўрин учун майдонга тушади.
Бироқ бронза баҳсигача энг муҳим вазифа — Испанияга қарши мағлубиятдан руҳан чиқиб олиш. Чунки яримфиналдаги 0:2 нафақат ҳисоб, балки Франциянинг тактик ва техник муаммолари очиқ кўринган ўйин бўлди.
Асосий хулоса
Мбаппе бу мағлубиятни очиқ тушунтирди: Франция Испанияга қарши режасини бажара олмади, прессинг ишламади, техник хатолар кўпайди ва рақибга ўйин суръатини бошқариш имкони берилди.
Испания финалга чиқди. Франция эса ўзини қайта йиғиши керак.
Сизнингча, Франциянинг мағлубиятида асосий сабаб нима бўлди — Дешамнинг режасими, футболчиларнинг техник хатоларими ёки Испаниянинг марказдаги устунлигими?
…