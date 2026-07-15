Килиан Мбаппе тан олди: Франция қаерда ютқазди?

·50·Спорт
Килиан Мбаппе тан олди: Франция қаерда ютқазди?

ЖЧ-2026 яримфиналида Франция Испанияга 0:2 ҳисобида мағлуб бўлди ва финал орзусидан маҳрум бўлди. Учрашувдан кейин Килиан Мбаппе жамоасининг муаммоларини яширмади: унинг фикрича, Франция режалаштирган ўйинини на тактик, на техник жиҳатдан кўрсата олди.

“Биз керакли ишни қилмадик”

Мбаппе M6 телеканалига берган интервьюсида Франция яримфинал даражасида ўйнамаганини очиқ тан олди.

“Жаҳон чемпионати яримфиналида бажаришинг керак бўлган ишни қилмасанг, ғалаба ҳам келмайди”, — деди у.

Унинг сўзларига кўра, Франция Испанияга қарши тайёрлаган режасини майдонда амалга ошира олмаган. Жамоа юқори прессинг орқали рақибни шоширишни, Испанияга ўзининг одатий секин ва назоратли ўйинини ўйнатмасликни мақсад қилган. Аммо бу режа иш бермади.

Испания ўз услубидан чиқмади

Мбаппе Испаниянинг асосий кучини ҳам тан олди: “Ла Роха” тўпни назорат қилиш, ўйин суръатини белгилаш ва рақибни ортиқча югуртиришни яхши биладиган жамоа.

Франция эса айнан шу жиҳатда ютқазди. Испанияга ўйин темпини бошқариш имкони берилди.

Франция режаси

Майдондаги ҳолат

юқори прессинг қилиш

прессингда тушуниш етишмади

Испанияни тез ўйнашга мажбурлаш

Испания темпни ўзи белгилади

Родри ва Фабианни чеклаш

уларга кўп вақт ва макон берилди

тўпни олиб тез ҳужумга чиқиш

биринчи паслар ва қабуллар сифатсиз бўлди

Бу рақамлар эмас, ўйин ҳиссиётида ҳам кўринди: Франция кўп ҳолатда кечикди, Испания эса шошилмади.

Родри ва Фабиан Руисга эркинлик берилди

Мбаппенинг энг муҳим тактик танқиди марказий ҳудудга қаратилди. Унинг айтишича, Франция прессинги тўғри ишламагани сабаб Испания яримҳимоячилари — Родри ва Фабиан Руис кўп бўш вақт ва маконга эга бўлди.

Испанияга қарши бу жуда хавфли. Чунки бу жамоага марказда эркинлик берилса, у рақибни тўп ортидан югуртиради, ҳужум йўналишини тез ўзгартиради ва керакли пайтда ҳал қилувчи пасни топади.

Франция айнан шу нуқтада Испанияни тўхтата олмади.

“Учга икки” муаммоси

Мбаппе ўйин бошиданоқ Франциянинг ҳужум тузилиши сабаб яримҳимояда доимий равишда Испания фойдасига “учга икки” вазиятлари пайдо бўлганини айтди.

Бу эса Франция учун катта тактик муаммо бўлди. Испания яримҳимояда сон жиҳатдан устунликка эга бўлганда, Франциянинг прессинги парчаланди.

Футболда бундай майда деталлар баъзан ҳисобдан ҳам кўпроқ нарсани тушунтиради. Агар марказда рақиб доим бир футболчига кўпроқ эга бўлса, ўйинни қайтариш жуда қийин.

Техник хатолар Францияни синдирди

Франция тўпни қайтариб олган ҳолатларда ҳам керакли сифатни кўрсата олмади. Мбаппе биринчи паслар, биринчи қабуллар ва тез қарорлар яримфинал даражасига мос бўлмаганини таъкидлади.

Бу мағлубиятнинг энг оғриқли томони ҳам шу: Францияда тезлик бор, индивидуал маҳорат бор, юлдузлар бор. Аммо Испанияга қарши ўйинда бу ресурслар тўғри ишламади.

Мбаппенинг фикрича, барча муаммолар йиғилиб, якунда 0:2 ҳисобидаги мағлубиятга олиб келди.

Испания нимани тўғри қилди?

Испания бу ўйинда ўз шахсиятини йўқотмади. У тўпни назорат қилди, Франциянинг прессингини айланиб ўтди ва рақибга ўйинни ўзгартирадиган имкониятларни кўп бермади.

Бу ерда Испаниянинг асосий устунлиги шунда бўлди:

• марказда хотиржамлик;
• пасларда аниқлик;
• Франция прессингидан чиқишда совуққонлик;
• Родри ва Фабиан орқали ўйинни бошқариш;
• Франциянинг техник хатоларидан фойдаланиш.

Испания шовқинсиз, лекин жуда самарали футбол кўрсатди.

Мбаппе учун шахсий оғриқ

Мбаппе ЖЧ-2026да Франциянинг асосий юлдузи бўлиб келаётганди. Аммо яримфиналда у ҳам жамоани қутқариб қола олмади.

Бу мағлубият унинг учун фақат навбатдаги ўйиндаги омадсизлик эмас. Бу Франциянинг яна бир финалга чиқиш имконияти қўлдан чиққан палла бўлди.

Шунинг учун унинг интервьюсида баҳонадан кўра таҳлил кўпроқ сезилди. У ҳакамлик ёки омад ҳақида эмас, айнан Франциянинг ўйин сифати ҳақида гапирди.

Франция учун энди бронза баҳси

Франция финалга чиқа олмади, аммо турнирни ҳали якунлагани йўқ. Дидье Дешам жамоаси энди учинчи ўрин учун майдонга тушади.

Бироқ бронза баҳсигача энг муҳим вазифа — Испанияга қарши мағлубиятдан руҳан чиқиб олиш. Чунки яримфиналдаги 0:2 нафақат ҳисоб, балки Франциянинг тактик ва техник муаммолари очиқ кўринган ўйин бўлди.

Асосий хулоса

Мбаппе бу мағлубиятни очиқ тушунтирди: Франция Испанияга қарши режасини бажара олмади, прессинг ишламади, техник хатолар кўпайди ва рақибга ўйин суръатини бошқариш имкони берилди.

Испания финалга чиқди. Франция эса ўзини қайта йиғиши керак.

Сизнингча, Франциянинг мағлубиятида асосий сабаб нима бўлди — Дешамнинг режасими, футболчиларнинг техник хатоларими ёки Испаниянинг марказдаги устунлигими?

Килиан МбаппеФранцияИспанияРодриФабиан Руис
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳарри Кейн атрофида кутилмаган интрига: унга Европанинг 5 та гранд клуби "ошиқ"...Ҳарри Кейн атрофида кутилмаган интрига: унга Европанинг 5 та гранд клуби "ошиқ"...Бугун, 09:40Моуринью “Реал”да инқилоб қилмайди: режа бошқача экан...Моуринью “Реал”да инқилоб қилмайди: режа бошқача экан...Бугун, 09:21АПЛда тарихий «Марказий Осиё дербиси»: Ҳусанов ва Сатпаев тўқнашувига оз қолди!АПЛда тарихий «Марказий Осиё дербиси»: Ҳусанов ва Сатпаев тўқнашувига оз қолди!Бугун, 08:21Кутилган бурилиш: Зидан ЖЧ-2026дан сўнг Франция терма жамоасини бошқаради!Кутилган бурилиш: Зидан ЖЧ-2026дан сўнг Франция терма жамоасини бошқаради!Бугун, 08:15Франция президенти терма жамоасининг мағлубиятидан кейин нималар деди?Франция президенти терма жамоасининг мағлубиятидан кейин нималар деди?Бугун, 08:03Дидье Дешам тан олди: Франция Испанияга нимада ютқазди?Дидье Дешам тан олди: Франция Испанияга нимада ютқазди?Бугун, 07:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди