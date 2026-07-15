Thomas Tuchel enthüllt Plan zur Neutralisierung der Gefahr durch Lionel Messi

Vor dem Halbfinale der Weltmeisterschaft teilte Englands Cheftrainer Thomas Tuchel seine Gedanken mit. Der deutsche Taktiker betonte, dass er einen klaren Plan habe, um die Gefahr durch den argentinischen Kapitän Lionel Messi zu stoppen. Tuchel glaubt, dass die "Three Lions" ihr defensives Potenzial bereits durch die Neutralisierung von Erling Haaland im Viertelfinale unter Beweis gestellt haben. Dies berichtet Goal.com berichtet .

England überwand im Viertelfinale die Hürde Norwegen und ließ einem der gefährlichsten Stürmer des Turniers, Erling Haaland, kaum Chancen. Thomas Tuchel ist überzeugt, dass genau dieser Spielstil und die taktische Disziplin auch im Duell gegen Lionel Messi zum Erfolg führen werden. Der Trainer sagt, dass der argentinische Star zwar eine einzigartige Spielweise habe, er aber durch kollektive Anstrengungen gestoppt werden könne.

Taktischer Ansatz und Messis Einzigartigkeit

"Jedes Mal, wenn Lionel Messi den Platz betritt, zeigt er sein unglaubliches Können. Er ist ein Meister darin, Räume zu finden und unerwartete Situationen zu kreieren. Wir müssen mutig um ihn herum spielen und die Passwege blockieren. Er ist ein völlig anderer Spielertyp als Erling Haaland, aber so wie wir gegen Erling einen Weg gefunden haben, werden wir auch gegen Messi eine würdige Lösung finden", betonte Tuchel laut Goal.com.

Der mittlerweile 39-jährige Lionel Messi bereitet sich auf seinen 206. Länderspieleinsatz vor. Seine Erfahrung und sein nach wie vor hohes Niveau dürften für die Engländer das größte Kopfzerbrechen bereiten. Englands Kapitän Harry Kane betont jedoch, dass es ein Fehler wäre, sich nur auf einen Spieler zu konzentrieren.

Harry Kanes historischer Meilenstein und Teamgeist

Für den Stürmer des FC Bayern München, Harry Kane, hat dieses Halbfinale eine besondere Bedeutung. Mit seinem 121. Einsatz für England überholt er Legenden wie Wayne Rooney (120) und David Beckham (115) und wird zum Feldspieler mit den meisten Einsätzen in der Geschichte der Nationalmannschaft. Kane betonte, dass der Mannschaftserfolg und der lang ersehnte Titel wichtiger seien als persönliche Rekorde.

"Wir spielen nicht nur gegen Messi, sondern gegen eine geschlossene argentinische Mannschaft. Er ist einer der besten Spieler der Welt, aber der Gegner hat auch andere talentierte Akteure. Für mich ist das die Erfüllung eines Kindheitstraums – im Halbfinale einer Weltmeisterschaft gegen den amtierenden Weltmeister anzutreten", sagte Harry Kane.

Nach den Enttäuschungen bei der Weltmeisterschaft 2018 und den letzten Europameisterschaften will England endlich den Titel bei einem großen Turnier gewinnen. Das Spiel gegen Argentinien in Atlanta ist zweifellos eines der wichtigsten Spiele des Turniers. Tuchel und seine Spieler sind entschlossen, Messis "Magie" zu stoppen und den Einzug ins Finale perfekt zu machen.