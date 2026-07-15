Der Held im Schatten von Jude Bellingham und Harry Kane: Englands neuer Motor

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Der Held im Schatten von Jude Bellingham und Harry Kane: Englands neuer Motor

Während die Weltmeisterschaft 2026 in ihre entscheidende Phase geht, liegt der Fokus auf Englands Weg ins Halbfinale vor allem auf Stars wie Jude Bellingham und Harry Kane. Experten sind jedoch der Meinung, dass hinter dem Erfolg des Teams Spieler stehen, die abseits des medialen Rampenlichts ein enormes Pensum an Defensivarbeit leisten. Dies berichtet Goal.com. berichtet .

Real-Madrid-Star Jude Bellingham und Bayern-Torjäger Harry Kane haben bisher jeweils sechs Tore erzielt und das Team ins Halbfinale geführt. In einem Interview mit Goal.com hob der ehemalige englische Verteidiger Gary Pallister Elliot Anderson als den „unsichtbaren Helden“ hervor, der das Fundament für den Glanz dieser Stars bildet. Er betonte, dass der Neuzugang von Manchester City im Mittelfeld ein wahres Beispiel für harte Arbeit sei.

Eine neue Kraft im Mittelfeld

Elliot Anderson hat sich mit einem Marktwert von 116 Millionen Pfund nicht nur auf Vereinsebene, sondern auch in der Nationalmannschaft etabliert. Sein zuverlässiges Spiel in der Zentrale, seine Zweikampfstärke und seine Präzision im Spielaufbau haben sich für das Team von Thomas Tuchel als lebenswichtig erwiesen. Laut Pallister ist es genau diese „Drecksarbeit“ von Anderson, die es Bellingham und Kane ermöglicht, sich freier zu bewegen.

„Vielleicht ist es Anderson. Er hat seine Zukunft mit der Unterschrift bei Manchester City gesichert. Sein Arbeitseifer in den Spielen gegen Mexiko und anderen Partien sowie seine Aktivität im Kampf um den Ball haben mich beeindruckt. In solchen Höhenlagen, bei hoher Luftfeuchtigkeit und glühender Hitze ein solches Pensum zu absolvieren, schafft nicht jeder“, sagt Gary Pallister.

England trifft im Halbfinale auf den amtierenden Weltmeister Argentinien. Die Südamerikaner um Lionel Messi haben nicht die Absicht, ihren Titel kampflos abzugeben. In solch druckvollen Spielen könnten neben der Klasse der Stars mit der Nummer 9 und 10 auch die Dienste von extrem belastbaren Spielern wie Anderson zum entscheidenden Faktor werden.

Gary Pallister fügte hinzu, dass er es bedauere, dass Anderson nicht zu Manchester United gewechselt sei, merkte aber an, dass die „Red Devils“ sich nicht ernsthaft um diesen Transfer bemüht hätten. Wie dem auch sei, der junge Mittelfeldspieler ist bereits zu einem festen Bestandteil der englischen Auswahl geworden. Seine körperliche Fitness und taktische Disziplin halten das Gleichgewicht in Tuchels System aufrecht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auf Englands Weg zum Titel nicht nur Tore, sondern auch die „Schlachten“ im Mittelfeld eine entscheidende Rolle spielen. Wenn Elliot Anderson auch im Spiel gegen Argentinien seine hohe Arbeitsrate abruft, wird der Weg ins Finale für Bellingham und Kane noch geebneter.

EnglandWeltmeisterschaftElliot AndersonJude BellinghamHarry Kane
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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