Konflikt zwischen Barcelona und Ronald Koeman: Frenkie de Jong kehrt mit schwerer Verletzung zurück

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Konflikt zwischen Barcelona und Ronald Koeman: Frenkie de Jong kehrt mit schwerer Verletzung zurück

Die Beziehung zwischen dem spanischen Verein Barcelona und der niederländischen Nationalmannschaft hat sich aufgrund der Verletzung von Frenkie de Jong drastisch verschlechtert. Die Katalanen glauben, vom Trainerstab und dem medizinischen Personal der Nationalmannschaft bezüglich des Gesundheitszustands des Mittelfeldspielers getäuscht worden zu sein. Ersten Berichten zufolge könnte der Spieler bis zu sechs Monate ausfallen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie AS und Goal.com berichten, kehrte Frenkie de Jong am Montag früher als erwartet zum Verein zurück und bat aufgrund einer starken Schwellung im rechten Knie um eine medizinische Untersuchung. Nach einem kurzen Gespräch mit dem neuen Cheftrainer Hansi Flick versetzten die durchgeführten Tests die Ärzte in Schockzustand — es stellte sich heraus, dass das Knie des Spielers völlig instabil war.

Derzeit vermuten die Ärzte eine schwere Bänderverletzung im Knie. Aufgrund starker innerer Blutungen und Schwellungen war es jedoch unmöglich, sofort ein MRT (Magnetresonanztomographie) durchzuführen. Der Verein muss einige Tage warten, bis die Schwellung zurückgeht, bevor eine endgültige Diagnose über das Ausmaß der Verletzung und die Notwendigkeit einer Operation gestellt werden kann.

Ronald Koeman und die Verantwortungslosigkeit der Nationalmannschaft

Die Führung von Barcelona beschuldigt Ronald Koeman und seinen Stab, Informationen bewusst zurückgehalten zu haben. Es wurde bekannt, dass De Jong in den letzten Spielen mit Hilfe von Schmerzmittelspritzen aufgelaufen ist, den Katalanen jedoch nicht mitgeteilt wurde, dass die Situation so ernst sei. Insbesondere der volle Einsatz des Spielers im Spiel gegen Marokko, das bis in die Verlängerung ging, hat die Verletzung weiter verschlimmert.

Quellen innerhalb des Vereins betonen, dass Ronald Koeman und Frenkie de Jong eine ernsthafte Erklärung zu dieser Situation abgeben müssen. Die Katalanen werfen der Nationalmannschaft vor, kurzfristige Ergebnisse über die langfristige Karriere des Spielers gestellt zu haben und fahrlässig gehandelt zu haben.

Dieser Vorfall hat auch alte Konflikte zwischen beiden Parteien neu entfacht. Zuvor hatte Koeman die Führung von Barcelona beschuldigt, die Gesundheit des Spielers falsch behandelt zu haben, was der Grund dafür war, dass De Jong die Europameisterschaft verpasste. Nun werfen Vereinsverantwortliche dem niederländischen Spezialisten 'inakzeptable Risikobereitschaft' vor.

Gleichzeitig gibt es auch Kritik an Frenkie de Jong selbst. Die Vereinsführung ist der Meinung, dass der Spieler seine Möglichkeiten richtig hätte einschätzen und bei Schmerzen das Spiel hätte abbrechen müssen. Sollte eine Operation erforderlich sein, wird der Mittelfeldspieler 4 bis 6 Monate ausfallen, was für Barcelona vor der neuen Saison ein herber Verlust ist.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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