Roma verstärkt den Angriff: Endrick und Alejandro Garnacho im Visier

Der italienische Verein Roma beabsichtigt, seinen Kader in der Sommer-Transferperiode grundlegend umzugestalten und hat begonnen, unerwartete und zugleich ehrgeizige Pläne umzusetzen. Cheftrainer Gian Piero Gasperini strebt eine komplette Erneuerung der Angriffsreihe an, wobei der Fokus auf Stars von Real Madrid und der englischen Premier League liegt. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Laut Informationen von Il Messaggero prüft der Verein aus Rom aktiv die Möglichkeit, den Stürmer von Real Madrid, Endrick, auszuleihen. Gasperini sucht einen geeigneten Konkurrenten und Ersatz für den Neuzugang Donyell Malen. Interessanterweise gehört ein weiterer Stürmer, Artem Dovbyk, nicht mehr zu den Plänen des Trainers, weshalb das brasilianische Talent zum Hauptziel geworden ist.

Endricks Karriere beim Madrider Verein verläuft bisher etwas kompliziert. Seit seinem Wechsel zu Real Madrid im Juli 2024 konnte er in 40 Einsätzen 7 Tore erzielen. Die Führung von Roma hofft, dass die guten Beziehungen zu Real Madrid-Cheftrainer José Mourinho bei diesem Transfer helfen werden. Die Empfehlung des ehemaligen Trainers könnte eine entscheidende Rolle dabei spielen, den jungen Stürmer von einem Wechsel nach Italien zu überzeugen.

Verhandlungen mit Premier-League-Stars

Roma möchte nicht nur den Mittelstürmer, sondern auch die Flügel verstärken. Sportdirektor Tony D'Amico traf sich mit Vertretern des West-Ham-Spielers Crysencio Summerville. Summerville wechselte letztes Jahr für 29,3 Millionen Euro zum Londoner Club. Obwohl die ersten Verhandlungen bezüglich des Gehalts schwierig waren, hat der Spieler seine Forderungen leicht gesenkt. Roma hat beschlossen, die Gehaltsobergrenze von 4 Millionen Euro pro Jahr nicht zu überschreiten und nicht mehr als 40 Millionen Euro für den Transfer auszugeben.

Sollte der Transfer von Summerville nicht zustande kommen, wird sich der römische Club der Option von Chelseas Alejandro Garnacho zuwenden. Roma hat bereits ein offizielles Angebot für das argentinische Talent an die Londoner gesendet. Berichten zufolge enthielt das Angebot eine Leihgebühr von 5 Millionen Euro und eine Kaufverpflichtung in Höhe von 35 Millionen Euro bei Erfüllung bestimmter Bedingungen. Chelsea lehnte dieses Angebot jedoch ab, da Garnacho Teil der langfristigen Pläne des Teams ist.

Laut Goal.com setzt Roma seine Aktivitäten auf dem Transfermarkt fort, indem sie 30 Millionen Euro plus eine 10-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung für den Straßburg-Flügelspieler Diego Moreira bieten. Solche weitreichenden Maßnahmen zeigen, dass Roma in der nächsten Saison nicht nur in der Serie A, sondern auch auf internationaler Bühne um Spitzenplätze kämpfen will. Das neue Projekt unter Gasperini zielt darauf ab, die talentiertesten jungen Spieler Europas in einer Mannschaft zu vereinen.