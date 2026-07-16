Neko Health, ein von Spotify-Gründer Daniel Ek und Hjalmar Nilsonne gegründetes Startup, konnte in seiner jüngsten Investitionsrunde 700 Millionen Dollar einsammeln. Das Projekt, das die menschliche Gesundheit mittels Körperscan-Technologie analysiert, soll eine neue Ära an der Schnittstelle von Medizin und Technologie einläuten. Diese Finanzierung der Serie C wurde von großen Fonds wie Lightspeed Venture Partners und O.G. Venture Partners unterstützt. Dies berichtet Techcrunch.com .

Neko Health hat eine eigene spezielle Scantechnologie entwickelt, die in Kombination mit Bluttests ein vollständiges Bild der menschlichen Gesundheit liefert. Dieser Prozess ermöglicht nicht nur die Früherkennung von Krankheiten, sondern bietet auch Sportbegeisterten detaillierte Informationen über ihre Körperzusammensetzung. Das Unternehmen arbeitet derzeit an der Integration dieser Daten in die Apple Health App, was Ärzten helfen wird, genauere Diagnosen auf Basis von Echtzeit-Metriken zu stellen.

Neue Standards im Gesundheitswesen

Hjalmar Nilsonne, einer der Gründer des Unternehmens, betonte, dass die durch das Neko Health-System gewonnenen Daten eine unschätzbare Ressource für medizinisches Personal darstellen. Bisher haben mehr als 100.000 Menschen diesen Scan-Service genutzt, und über 350.000 stehen auf der Warteliste. Das Startup verfügt derzeit über Zentren in Schweden und Großbritannien und plant, in naher Zukunft seine erste Niederlassung in New York, USA, zu eröffnen.

Die Wirksamkeit der Technologie zeigt sich auch an einfachen Beispielen. So schrieb Alex Tew, Gründer der beliebten Calm-App, auf seinem X-Profil, dass ein Neko Health-Scanner dabei geholfen habe, ein bösartiges Muttermal auf seinem Rücken zu erkennen. Dank einer rechtzeitigen Operation konnte er vor einer ernsten Gefahr bewahrt werden. Solche Fälle beweisen einmal mehr die lebenswichtige Bedeutung dieser Technologie.

Wettbewerb und Zukunftspläne

Neko Health ist nicht allein auf dem Markt. Auch das Labor Midjourney, das Bilder mittels AI erstellt, hat die Entwicklung eines eigenen Körperscanners angekündigt. Midjourney zielt jedoch darauf ab, diese Technologie in Resort- und Spa-Zentren zu integrieren, die 2027 in San Francisco eröffnet werden sollen. Das Projekt von Daniel Ek zeichnet sich durch einen stärkeren Fokus auf medizinische Diagnostik und Prävention aus.

An der Investitionsrunde beteiligten sich auch einflussreiche Unternehmen wie Atomico, General Catalyst, Lakestar und Liberty City Ventures. Dieses große Kapital wird es Neko Health ermöglichen, seine Technologien zu verbessern und global zu expandieren. Die Entwicklung solcher Technologien ist auch für Nutzer in Usbekistan wichtig, da durch Fern-Diagnostik und Ökosysteme wie Apple Health eine Verbesserung der medizinischen Versorgungsqualität erwartet wird.