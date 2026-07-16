Chinas leistungsstärkste Gaming-Grafikkarte Lisuan LX 7G100 ist jetzt im freien Handel erhältlich

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Chinas leistungsstärkste Gaming-Grafikkarte Lisuan LX 7G100 ist jetzt im freien Handel erhältlich

Ein bedeutender Schritt in der chinesischen Technologiewelt: Das Modell Lisuan LX 7G100, das als die leistungsstärkste in China hergestellte Gaming-Grafikkarte gilt, ist offiziell in den Einzelhandel gekommen. Das Gerät zieht die Aufmerksamkeit von Branchenexperten nicht nur durch seine technischen Daten, sondern auch durch den deutlich gesunkenen Preis auf sich. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen von ixbt.com hat die neue Grafikkarte ihren Platz auf der großen chinesischen Handelsplattform JD gefunden. Zuvor hatte der Hersteller eine begrenzte Anzahl von Founders Edition-Versionen auf den Markt gebracht. Nun wird das Standardmodell der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wobei der Preis fast 20 Prozent niedriger angesetzt wurde als bei den früheren Sondereditionen.

Technische Möglichkeiten und Architektur

Das Modell Lisuan LX 7G100 basiert auf der vollständig in China entwickelten TrueGPU-Architektur. Das Gerät wird im 6 nm-Fertigungsverfahren hergestellt, was für Energieeffizienz und hohe Leistung sorgt. Auch beim Speicher hat das Unternehmen nicht gespart: Die Karte ist mit 12 GB GDDR6-Speicher ausgestattet, der über ein 192-Bit-Interface angebunden ist.

Derzeit kostet die neue Grafikkarte etwa 400 USD. Dieses Preissegment macht sie zu einer erschwinglichen Option für Gaming-PCs der Mittelklasse. Obwohl Giganten wie NVIDIA GeForce und AMD Radeon den Weltmarkt dominieren, könnte Chinas Angebot einer eigenen, unabhängigen Lösung das Wettbewerbsumfeld auf dem globalen Markt verändern.

Marktposition und Aussichten

Experten sind der Meinung, dass die Lisuan LX 7G100 zwar noch nicht direkt NVIDIA- oder Radeon-Modelle ersetzen kann, aber der Preisnachlass ein großer Vorteil für potenzielle Käufer ist. Die Abhängigkeit von lokaler Produktion ist Teil von Chinas Strategie zur Verringerung der technologischen Abhängigkeit vom Ausland.

Diese Nachricht ist natürlich auch für Nutzer in Usbekistan interessant. Sollten diese Geräte auf den internationalen Markt, einschließlich der Region Zentralasien, gelangen, werden für Gaming-Enthusiasten günstigere und alternative Optionen verfügbar. Obwohl die Karte derzeit hauptsächlich auf den Binnenmarkt ausgerichtet ist, deutet ihr freier Verkauf auf ein gestiegenes Produktionsvolumen hin.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Massenmarktstart der Lisuan LX 7G100 die Wachstumsraten der chinesischen Halbleiterindustrie unterstreicht. Sollten Treiber und Software in Zukunft weiter verbessert werden, wird erwartet, dass diese Marke ernsthaft mit weltweit bekannten Namen konkurrieren kann.

LisuanGrafikkarteTechnologieChinaGaming
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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