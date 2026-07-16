Lionel Messi antwortet Kritikern nach Sieg gegen England

Argentiniens Kapitän Lionel Messi teilte seine Gedanken nach dem hart erkämpften Sieg gegen England im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Er betonte, dass eine Niederlage in diesem Spiel trotz der Erfolge der letzten Jahre zu ungerechtfertigter und scharfer Kritik hätte führen können. Messi lobte die Entschlossenheit seines Teams und drückte seinen Stolz darüber aus, zum zweiten Mal in Folge das Finale erreicht zu haben. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Im hart umkämpften Halbfinale zwischen Argentinien und England gewann die "Albiceleste" mit 2:1. Obwohl sie während des Spiels zurücklagen, zeigten die Argentinier Charakter und drehten die Partie zu ihren Gunsten. Dieser Sieg brachte den amtierenden Weltmeister ins entscheidende Finale gegen Spanien und unterstrich erneut die Dominanz des Teams auf der internationalen Bühne.

In einem Interview mit TyC Sports betonte Lionel Messi, dass das Spiel gegen England eine größere Bedeutung hatte als eine gewöhnliche Begegnung. Seinen Worten nach erreichten die Emotionen bereits während der Nationalhymne ihren Höhepunkt, und dieser Sieg war nicht nur für die Spieler, sondern für das gesamte argentinische Volk von entscheidender Bedeutung.

Die Gefahr von Kritik und der Teamgeist

Messi verschwieg nicht, dass bei einer Niederlage unverständliche Vorwürfe von Fans und Experten hätten laut werden können. "Wir durften gegen England nicht verlieren. Auch wenn dieses Team niemandem etwas schuldet, kennt man das Wesen der Argentinier — sie verlangen immer mehr. Ich glaube, wenn wir verloren hätten, hätten die Leute angefangen, allerlei Unsinn zu reden, aber wir haben ihnen diese Chance nicht gegeben", sagte der Stürmer.

Der Kapitän glaubt, dass Argentinien auf dem Platz stärker war als der Gegner, aber bei Spielen auf diesem Niveau spielen historische Rivalität und Druck eine große Rolle. Lionel Messi ging auch auf die Zweifel an der körperlichen Verfassung des Teams ein. Vor dem Turnier hatten einige Leistungsträger mit Verletzungen zu kämpfen, was bei vielen für Sorge sorgte.

"Dieser Sieg hat mich nicht überrascht. Ich kenne diese Jungs gut und weiß, wozu wir fähig sind. Die Leute hatten vielleicht Zweifel, weil einige unserer Spieler nicht ihr volles Potenzial abrufen konnten. Aber wenn wir uns um eine Idee vereinen, findet das Team zusätzliche Kraft. Sie haben sich gegenseitig inspiriert und alles gegeben", fügte Messi hinzu.

Damit hat Argentinien einen weiteren wichtigen Sieg in seiner Geschichte errungen. Nun erwartet das Team um Lionel Messi das Finale gegen Spanien. Dieser Sieg hat erneut gezeigt, dass es für den argentinischen Fußball nicht nur um ein sportliches Ergebnis geht, sondern um eine Frage des nationalen Stolzes.