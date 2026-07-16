Starlink und NTT Docomo Partnerschaft: Japan übernimmt Führung bei Weltraum-Kommunikation

Direkte Satellitenkommunikationstechnologien erreichen einen neuen Meilenstein auf dem Weltmarkt. Das Projekt Starlink von SpaceX hat einen großen Erfolg in Zusammenarbeit mit Japans größtem Telekommunikationsbetreiber NTT Docomo bekannt gegeben. Aktuellen Daten zufolge hat die Zahl der Starlink Direct to Cell-Nutzer im Land die 5-Millionen-Marke überschritten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Diese Technologie ermöglicht es herkömmlichen Smartphones, ohne spezielle Zusatzhardware direkt über Satelliten im Weltraum zu kommunizieren. Laut dem Bericht von ixbt.com zeigt dieser Wert, der im Juli 2026 verzeichnet wurde, wie schnell die Integration von Weltraum- und Mobilkommunikation voranschreitet. NTT Docomo hatte diesen Dienst im April 2026 gestartet.

Mobile Funkmasten im Weltraum

Die Einzigartigkeit der Starlink Direct to Cell-Technologie besteht darin, dass sie Satelliten im Weltraum in "fliegende Basisstationen" verwandelt. Über dieses System können Nachrichten gesendet, Apps genutzt und Daten übertragen werden, indem normale Smartphones verwendet werden, die den 4G (LTE)-Standard unterstützen. Das Wichtigste ist, dass dieser Dienst auch in Gebieten stabil funktioniert, die von herkömmlichen terrestrischen Funkmasten nicht abgedeckt werden.

Nutzer in Japan konnten selbst in einer Entfernung von 12 Seemeilen von der Küste in Verbindung bleiben. Dies verbessert die Kommunikationsqualität in Bergregionen, abgelegenen Dörfern und auf See grundlegend. Der Name NTT Docomo spielt auf das japanische Wort "dokomo" (überall) an, und durch die Partnerschaft mit Starlink wird das Unternehmen dieser Bedeutung voll gerecht.

Lebenswichtige Lösung in Notfällen

Aufgrund der geografischen Lage Japans und des hohen Risikos von Naturkatastrophen ist ein solch stabiles Kommunikationssystem von strategischer Bedeutung. Falls die terrestrische Infrastruktur durch Erdbeben oder Tsunamis beschädigt wird, können Starlink-Satelliten als einzige Quelle für eine unterbrechungsfreie Kommunikation dienen.

Derzeit testen auch andere große japanische Betreiber, darunter SoftBank und KDDI, diese Technologie aktiv. Experten sind der Meinung, dass Signale, die direkt aus dem Weltraum an Smartphones übertragen werden, in den kommenden Jahren das Konzept von "Funklöchern" weltweit vollständig eliminieren werden.

Auch für Länder mit bergigen und weitläufigen Wüstenregionen wie Usbekistan verspricht diese Technologie in Zukunft große Perspektiven. Obwohl der Dienst derzeit nur in begrenzten Ländern verfügbar ist, baut SpaceX seine globale Abdeckung kontinuierlich aus.