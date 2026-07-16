.ru und .rf Domain-Zonen: Anzahl der Inhaber wächst schneller als die Anzahl der Websites

Ein interessanter Trend ist im russischen Segment der nationalen Domain-Zonen — .ru und .rf — zu beobachten. Nach den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2026 ist die Anzahl der Domain-Inhaber (Administratoren) in diesen Zonen deutlich schneller gestiegen als die Anzahl der direkt registrierten Websites. Diese Situation wird durch die Aktivierung neuer Marktteilnehmer und sich ändernde Anforderungen an die digitale Identifizierung erklärt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Wie die Zeitung Kommersant unter Berufung auf Daten des Koordinierungszentrums für .RU/.RF-Domains berichtet, erreichte die Anzahl der Domains in der .ru-Zone in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 6,1 Millionen. Obwohl innerhalb eines halben Jahres 81,5 Tausend neue Adressen hinzugefügt wurden, verlangsamte sich die Wachstumsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 1,3 %. Im Gegensatz dazu beschleunigte sich das Wachstum in der kyrillischen .rf-Zone, wobei die Gesamtzahl der Domains 803 Tausend erreichte.

Ein sprunghafter Anstieg der Anzahl der Administratoren

Statistische Analysen zeigen, dass die Anzahl der natürlichen und juristischen Personen, die Domains besitzen, mit einer deutlich höheren Rate wächst. Insbesondere stieg die Anzahl der Administratoren in der .ru-Zone um 188,6 Tausend (+9,15 %) und in der .rf-Zone um 34,3 Tausend (+10,28 %). Experten sind der Meinung, dass diese Neuregistrierungen nicht auf die Erweiterung großer Domain-Portfolios zurückzuführen sind, sondern auf den Markteintritt neuer Unternehmer.

Mehrere Faktoren verursachen diese Veränderungen:

Vorbereitung auf neue gesetzliche Anforderungen zur Identifizierung der Eigentümer;

Kleine und mittlere Unternehmen reservieren separate Adressen für ihre Marken;

Die Praxis, spezielle Domains für bestimmte Marketingkampagnen und kurzfristige Projekte zu erstellen.

Diese Prozesse sind auch für Nutzer und Unternehmer in Usbekistan von Bedeutung. Für lokale Exporteure und IT-Spezialisten, die mit dem russischen Internetsegment (Runet) zusammenarbeiten, ist die Tatsache, dass kurze und einprägsame Adressen in der .ru-Zone knapp werden, während die .rf-Zone eine größere Auswahl bietet, ein wichtiges Signal.

Wachsendes Interesse an kyrillischen Domains

Die Beschleunigung der Wachstumsraten in der .rf-Zone ist mit der Entwicklung russischsprachiger Online-Shops verbunden. Da kyrillische Adressen für das lokale Publikum verständlich und leicht zu merken sind, reservieren viele Unternehmen zusätzlich zu ihren Hauptseiten auch Platz in dieser Zone.

Gleichzeitig wird die Verlangsamung des Wachstums in der .ru-Zone durch die Marktsättigung erklärt. Die attraktivsten und kürzesten Domains sind bereits vergeben, was neue Nutzer dazu zwingt, alternative Zonen oder längere Namen zu wählen. In Zukunft deutet der Anstieg der Anzahl der Domain-Inhaber darauf hin, dass sich der Wettbewerb zwischen den Akteuren der digitalen Wirtschaft weiter verschärfen wird.