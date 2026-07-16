Starlink V5 vorgestellt: Neue Generation von Terminals ist kompakter und energieeffizienter

Das Unternehmen SpaceX von Elon Musk hat einen weiteren revolutionären Schritt im Bereich des Satelliteninternets vollzogen. Details zum Starlink V5-Terminal der neuen Generation wurden bekannt gegeben, das durch seine deutlich kompaktere und effizientere Bauweise im Vergleich zum Vorgängermodell die Aufmerksamkeit von Experten auf sich zieht. Dieses Update trägt dazu bei, Hochgeschwindigkeitsinternet weltweit mobiler und zugänglicher zu machen. Wie Ixbt.com berichtet.

Laut Informationen von ixbt.com betragen die Abmessungen des Starlink V5-Terminals 384 x 306 mm. Zum Vergleich: Das aktuelle Standard V4-Modell misst 594 x 383 mm. Diese Kompaktheit bringt das neue Gerät in der Größe näher an das Starlink Mini-Modell heran, während seine Leistung und Fähigkeiten denen von Terminals in voller Größe in nichts nachstehen.

Technische Daten und Energieeffizienz

Trotz der reduzierten Abmessungen ist die neue Antenne in der Lage, Datenübertragungsraten von über 375 Mbps aufrechtzuerhalten. Dies reicht für das Streaming moderner 4K-Videos und für Online-Gaming aus. Eine der wichtigsten Änderungen betrifft den Energieverbrauch: Das Gerät verbraucht nun durchschnittlich 35–50 W, was einer um 50 Prozent höheren Effizienz gegenüber dem V4-Modell entspricht.

Auch das Gewicht des Geräts wurde drastisch reduziert. Das Starlink V5 wiegt nur 1,1 kg und ist damit 62 Prozent leichter als die vorherige Generation. Dieses Gewicht erleichtert den Transport des Terminals auf Reisen und bei Expeditionen, was auch für Fachleute in bergigen und abgelegenen Regionen von Vorteil sein kann.

Haltbarkeit und neuer Router Mini

Das neue Terminal wurde zudem hinsichtlich seiner Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Wetterbedingungen verbessert. Es wird berichtet, dass es starken Winden mit Geschwindigkeiten von bis zu 265 km/h standhalten kann. Dies gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb des Geräts in offenen Bereichen und bei widrigen klimatischen Bedingungen.

Zusammen mit dem Terminal stellte SpaceX auch den kompakten Router Mini vor. Dieser Router unterstützt den modernen Wi-Fi 6-Standard und bietet die Möglichkeit, ein Mesh-System zur Verbindung mehrerer Geräte aufzubauen. Experten des Unternehmens sind der Ansicht, dass diese Neuerungen die Installation von Starlink-Ausrüstung vereinfachen und die Verbreitung des Satelliteninternets weltweit beschleunigen werden.