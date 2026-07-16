Weltmeisterschaft: Argentinien besiegt England und zieht ins Finale ein

Im Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft sicherte sich die argentinische Nationalmannschaft einen kämpferischen Sieg gegen England und zog damit in das entscheidende Spiel des Turniers ein. Die Engländer, die über weite Strecken dominierten, gaben den Sieg in den letzten Minuten aus der Hand. Diese Niederlage unterstreicht erneut Englands Probleme mit der mentalen Vorbereitung bei großen Turnieren, berichtet Goal.com. berichtet .

In der 55. Minute brachte Anthony Gordon England nach einer Vorlage von Morgan Rogers in Führung. Nach diesem Tor standen die "Three Lions" so nah wie nie zuvor seit 1966 vor einem WM-Finale. Doch die taktischen Umstellungen von Cheftrainer Thomas Tuchel veränderten den Spielverlauf grundlegend.

Thomas Tuchels taktischer Fehler und defensive Spielweise

Nach der Führung konzentrierte sich England zu sehr auf die Defensive, anstatt das Spiel zu kontrollieren. Thomas Tuchel nahm Torschütze Anthony Gordon vom Platz und brachte Verteidiger Ezri Konsa. Die spätere Einwechslung von zwei weiteren Abwehrspielern führte dazu, dass England den "Bus vor dem eigenen Strafraum parkte". Dieser taktische Schachzug gab kreativen Spielern wie Lionel Messi zu viel Freiraum.

Die argentinische Nationalmannschaft erhöhte in den letzten 10 Minuten den Druck massiv. Lionel Messi übernahm im Mittelfeld und im Angriff das Kommando und organisierte die Offensivaktionen seines Teams. Infolgedessen glich Enzo Fernandez fünf Minuten vor Schluss aus. Kurz darauf verwertete Lautaro Martinez ein Zuspiel von Messi zum Siegtreffer für Argentinien.

Das Eingeständnis des Trainers und die Konsequenzen

Nach dem Spiel versuchte Thomas Tuchel, die Gründe für die Niederlage zu erklären. "Wir konnten in keiner Struktur aktiv werden. Wir waren in den Zweikämpfen und im Pressing zu langsam. Auch bei der Klärung von Flanken hatten wir Probleme", betonte der Trainer. Laut Goal.com zerstörte Tuchels übervorsichtige Taktik Englands Finalträume.

Argentinien steht damit erneut in einem WM-Finale. Das von Lionel Messi angeführte Team setzt seine ungeschlagene Serie in Halbfinalspielen fort. Für England geht diese Niederlage als eine weitere verpasste Chance in die Geschichte ein. Fans und Experten kritisieren Tuchels Entscheidungen scharf, da England von der Kaderqualität her in der Lage gewesen wäre, dem Gegner Paroli zu bieten.