Opta nennt den Favoriten für das WM-Finale 2026: Der Unterschied ist nicht groß

Spanien und Argentinien kämpfen um den WM-Pokal 2026. Der Opta-Supercomputer hat vor dem entscheidenden Spiel seine Prognose veröffentlicht – das statistische Modell sieht den Europameister leicht im Vorteil.

Spanien erhält eine Gewinnchance von 56,31 Prozent

Laut den Berechnungen von Opta liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Spanien unter der Leitung von Luis de la Fuente Weltmeister wird, bei 56,31 Prozent.

Dem amtierenden Weltmeister Argentinien werden 43,69 Prozent eingeräumt.

Nationalmannschaft Gewinnwahrscheinlichkeit Spanien 56,31 Prozent Argentinien 43,69 Prozent

Die Zahlen sehen Spanien als Favoriten, doch der Unterschied zwischen beiden Teams ist nicht entscheidend. In mehr als vier von zehn Szenarien geht Argentinien als Sieger hervor.

Wie erstellt der Supercomputer die Prognose?

Das Opta-Modell berücksichtigt die Stärkerankings der Teams, bisherige Ergebnisse, Offensiv- und Defensivwerte sowie das Niveau der Gegner.

Die Prognosen für die K.o.-Phase des Turniers werden auf Basis von 25.000 virtuellen Simulationen ständig aktualisiert. Nach jedem Tor und jedem Endergebnis werden die Wahrscheinlichkeiten neu berechnet.

Doch im Fußball bedeutet eine Gewinnchance von 56 Prozent nicht, dass der Pokal bereits Spanien gehört. Ein Elfmeter, eine Standardsituation oder Lionel Messikönnten mit einem einzigen Pass alle Algorithmen außer Kraft setzen.

Warum ist Spanien der Favorit?

Spanien besiegte im Halbfinale einen der Turnierfavoriten, Frankreich, mit 2:0. Mikel Oyarzabal eröffnete per Elfmeter den Torreigen, Pedro Porro erzielte den zweiten Treffer. Spanien blieb auch in diesem Spiel ohne Gegentor.

Die Hauptstärken des Teams von De la Fuente:

lange Ballbesitzphasen;

Kontrolle des Spieltempos im Mittelfeld;

sofortiges Pressing nach Ballverlust;

sehr wenige Fehler in der Defensive;

Chancenerarbeitung durch Lamine Yamal und andere technisch versierte Spieler.

Es ist kein Zufall, dass Spanien im Opta-Modell zum Favoriten wurde, nachdem sie ein Team mit einer so starken Offensive wie Frankreich fast chancenlos ließen.

Argentinien vertraut auf Charakter, nicht auf Zahlen

Argentinien geriet im Halbfinale gegen England in der 55. Minute in Rückstand und lief lange Zeit hinterher. Doch Enzo Fernández glich in der 85. Minute aus, und Lautaro Martínez erzielte in der 90.+2. Minute den Siegtreffer.

Lionel Messi bereitete beide Tore Argentiniens vor und zeigte erneut seine Bedeutung in großen Spielen.

Daher ist es schwierig, die Chancen Argentiniens nur mit der Zahl von 43,69 Prozent zu bewerten. Das Team von Lionel Scaloni hat sich in diesem Turnier mehrfach aus schwierigen Lagen befreit und bewiesen, dass sie das Ergebnis in den letzten Spielminuten drehen können.

Messi und Yamal: Das Duell zweier Generationen

Eine der Hauptgeschichten des Finales wird das symbolische Duell zwischen Lionel Messi und Lamine Yamal sein.

Auf der einen Seite steht Messi, der mit 39 Jahren immer noch die Offensive Argentiniens anführt und um den zweiten Weltmeistertitel in Folge kämpft. Auf der anderen Seite steht Yamal, der zu einem der Anführer der neuen spanischen Generation geworden ist.

Der eine Spieler schreibt das letzte Kapitel einer legendären Karriere. Der andere beginnt gerade erst seine eigene Geschichte.

Wo und wann findet das Finale statt?

Das WM-Finale 2026 findet am 19. Juli im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, USA, statt. Anpfiff ist um 15:00 Uhr Ortszeit.

Spanien strebt den zweiten Weltmeistertitel seit 2010 an. Argentinien hat die Chance, den Titel von 2022 zu verteidigen und den vierten Weltmeistertitel der Geschichte zu gewinnen.

Der Favorit steht fest, der Champion noch nicht

Opta sieht Spanien als Favoriten. Aber Argentinien verfügt über Erfahrung in großen Endspielen, einen starken Charakter und Messi, der das Spiel mit einer einzigen Aktion entscheiden kann.

56,31 Prozent sind nur Statistik. Der Pokal wird nach 90 Minuten, eventuell Verlängerung und Elfmeterschießen vergeben.

Glauben Sie, dass die Prognose des Supercomputers eintrifft, oder wird Argentinien erneut alle Berechnungen über den Haufen werfen?