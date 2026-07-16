Jude Bellingham und das WM-Drama der englischen Nationalmannschaft

Die jüngste WM-Reise der englischen Nationalmannschaft endete auf unerwartete und schmerzhafte Weise. Im Halbfinale gegen Argentinien gaben die „Three Lions“ in den Schlussminuten eine Führung aus der Hand und mussten das Turnier verlassen. Diese Niederlage war ein schwerer emotionaler Schlag für den Teamleader Jude Bellingham, berichtet Goal.com. berichtet .

Im Stadion von Atlanta lag England dank eines Treffers von Anthony Gordon in Führung. Doch kurz vor Spielende erhöhte Argentinien den Druck, erzielte zwei Tore und gewann mit 2:1. Obwohl der Star von Real Madrid, Bellingham, sein Team während des gesamten Turniers getragen hatte, reichten seine Bemühungen diesmal nicht für den Finaleinzug.

Laut Goal.com konnte der 23-jährige Mittelfeldspieler seine Emotionen nach dem Abpfiff nicht zurückhalten. Für den Spieler, der während des Turniers an 7 Toren direkt beteiligt war (darunter ein Doppelpack gegen Norwegen), wurde diese Niederlage zu einem der schwersten Momente seiner Karriere. Nach der Niederlage im EM-Finale 2024 und einer komplizierten Saison bei Real Madrid hatte Bellingham das Ziel, England zum ersten Mal seit 1966 wieder in ein WM-Finale zu führen.

Thomas Tuchels taktischer Fehler und Kritik

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel übernahm Englands Cheftrainer Thomas Tuchel die Verantwortung für die Niederlage. Der Coach gab zu, dass die Entscheidung, bei einer Führung auf eine defensive Taktik (Fünferkette) umzustellen, ein Fehler war. Seiner Meinung nach habe diese Umstellung das Team passiv gemacht und Argentinien die Initiative überlassen.

„Wir haben uns für die Fünferkette entschieden, weil zu viele Räume auf dem Platz entstanden waren. Argentinien hat riskiert und das Tempo erhöht. Wir hingegen haben uns zurückgezogen, aus Angst, das Erreichte zu verlieren. Als Trainer trage ich die Verantwortung für diesen Fehler“, betonte der deutsche Fachmann.

Dennoch spricht der Vorsitzende des englischen Fußballverbandes (FA), Mark Bullingham, dem Trainer weiterhin sein volles Vertrauen aus. Berichten zufolge wird Thomas Tuchel bis zur Europameisterschaft 2028, die England ausrichtet, im Amt bleiben. Der Trainer selbst bestätigte, dass er nicht zurücktreten werde und bis zum Ende seines Vertrages arbeiten wolle.

Bellinghams Botschaft an die Fans

Nach der Niederlage gab Jude Bellingham ein sehr aufrichtiges und schmerzhaftes Interview. Er sagte, er sei es leid, über Jahre hinweg immer das Gleiche zu wiederholen, aber diesmal seien sie dem Titel wirklich nahe gewesen. „Es ist sehr schmerzhaft. Ich wollte diesen Meilenstein mit England unbedingt erreichen. Im Moment habe ich nur Enttäuschung und Schmerz im Kopf, ich entschuldige mich bei den Fans“, sagte er.

Diese Niederlage sorgt in der englischen Fußballwelt für große Diskussionen. Obwohl Kader und Potenzial des Teams hoch eingeschätzt wurden, fehlte es in den entscheidenden Momenten an Erfahrung und taktischer Stabilität. Nun müssen die „Three Lions“ ihren Fokus auf die kommenden Turniere richten.