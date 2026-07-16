Was wurde während des Streits zwischen Messi und Bellingham gesagt?

Das WM-Halbfinale 2026 zwischen Argentinien und England blieb nicht nur wegen der dramatischen späten Tore in Erinnerung, sondern auch wegen der hitzigen Situationen auf dem Platz. In einer dieser Szenen Lionel Messi und Jude Bellingham gerieten wegen einer Schiedsrichterentscheidung aneinander.

Der Streit begann nach einem Foul

In den verbreiteten Videos sieht man, wie Messi und Bellingham eine Entscheidung des Schiedsrichters diskutieren. Quellen, die ihre Lippenbewegungen interpretierten, zufolge sagte der argentinische Kapitän, dass es in dieser Situation kein Foul gegeben habe.

„Das ist für mich kein Foul. Es ist die erste Entscheidung, die der Schiedsrichter zu unseren Gunsten getroffen hat“, sagte Messi.

Bellingham hingegen stimmte dem argentinischen Spieler nicht zu:

„Nein, nein. Das war ein Foul“, antwortete der englische Mittelfeldspieler.

Es wird berichtet, dass Messi seinen Standpunkt daraufhin wiederholte und betonte, dass dies die erste Entscheidung zu Gunsten Argentiniens gewesen sei.

Warum war das Spiel so intensiv?

Das Duell England gegen Argentinien war von Beginn an temporeich und von vielen körperlichen Zweikämpfen geprägt. Die historische Rivalität zwischen den beiden Mannschaften, der Einzug ins Finale und jede Schiedsrichterentscheidung heizten die Emotionen der Spieler zusätzlich an.

The Guardian beschrieb das Spiel als ein Halbfinale voller intensiver Zweikämpfe. Die Episode zwischen Messi und Bellingham war Teil dieses Spiels unter hohem Druck.

Es wirkt eher wie ein Zusammenprall unterschiedlicher Sichtweisen auf eine Schiedsrichterentscheidung und die Emotionen eines großen Spiels als wie persönliche Feindseligkeit.

Der Streit auf dem Platz beeinflusste das Ergebnis nicht

England ging in der zweiten Halbzeit durch ein Tor von Anthony Gordon in Führung. Argentinien übte jedoch gegen Ende des Spiels großen Druck aus und drehte die Partie.

Enzo Fernández glich in der 85. Minute aus, und der eingewechselte Lautaro Martínez erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer. Argentinien gewann mit 2:1 und erreichte zum zweiten Mal in Folge das WM-Finale.

Wichtigstes Ereignis Ergebnis England eröffnete den Torreigen 55. Minute Argentinien glich aus 85. Minute Argentiniens Siegtreffer Nachspielzeit Endstand 2:1

Messi wurde erneut zur entscheidenden Figur

Obwohl der 39-jährige Messi im Halbfinale kein Tor erzielte, lenkte er die Angriffe Argentiniens und unterstützte sein Team in entscheidenden Momenten maßgeblich.

Seine Übersicht und die Kontrolle des Spieltempos waren eines der Hauptprobleme für die englische Abwehr. The Guardian merkte an, dass Messis Einfluss gegen Ende des Spiels zunahm und er eine zentrale Rolle beim Comeback Argentiniens spielte.

Der Streit mit Bellingham zeigte auch, wie emotional Messi bei der Sache war. Er beobachtete die Schiedsrichterentscheidungen, kommunizierte mit seinen Teamkollegen und führte die Mannschaft bis in die letzten Minuten.

Nun das Finale gegen Spanien

Argentinien trifft am 19. Juli im WM-Finale 2026 auf Spanien. Spanien hatte im ersten Halbfinale Frankreich mit 2:0 besiegt.

England verpasste die Chance auf den Finaleinzug. Der kurze Streit zwischen Messi und Bellingham wurde jedoch zu einer der meistdiskutierten Episoden dieses Halbfinales.

Glauben Sie, dass diese Episode nur ein normaler Fußballstreit war oder zeigte sie auch die Unzufriedenheit mit der Schiedsrichterleistung im Spiel?