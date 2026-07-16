Start in Amman: 12 unserer Judokas betreten am ersten Tag die Tatami

Die Asienmeisterschaften im Judo der Kadetten beginnen in Amman, der Hauptstadt Jordaniens. Am ersten Tag des Wettbewerbs Usbekistans 12 junge Judokas steigen in den Kampf um die Medaillen ein.

Am ersten Tag werden die Sieger in 8 Gewichtsklassen ermittelt

Am ersten Tag der Meisterschaft finden Kämpfe in den Gewichtsklassen -50, -55, -60 und -66 kg bei den Jungen sowie -40, -44, -48 und -52 kg bei den Mädchen statt.

Nach Angaben der International Judo Federation nehmen 110 Jungen und 64 Mädchen an dem Turnier teil. Die Vorrundenkämpfe beginnen um 13:00 Uhr Taschkenter Zeit, der Finalblock startet um 19:30 Uhr.

Programm Taschkenter Zeit Vorrundenkämpfe 13:00 Finalblock 19:30

Paarungen der Jungen

Am ersten Tag Usbekistans sechs männliche Judokas betreten die Tatami.

Gewicht Usbekischer Vertreter Erster Gegner -50 kg Akbar Sharipov Sieger aus Yu-Yen Kao — Sanad Al-Zorba -50 kg Ma’murjon Abduvahobov Sieger aus Haytam Al Salhi — Vijay Pagare -55 kg Bobur Yusupov Sartak Mamagayn -60 kg Davlatbek Ahrorov Ibrohim Al-Qadhi -60 kg Abubakr Sattorov Buti Alhashmi -66 kg Akromjon Karimov Ali Abdulloh

Zwei usbekische Athleten treten in der Gewichtsklasse -50 kg und zwei in der Klasse -60 kg an. Dies erhöht die Medaillenchancen in diesen Gewichtsklassen.

Iroda Sirojiddinova beginnt den Kampf im Halbfinale

Bei den Mädchen verteidigen sechs Athletinnen die Ehre Usbekistans. Iroda Sirojiddinova ist in der Gewichtsklasse -40 kg direkt ins Halbfinale eingezogen.

Gewicht Usbekische Vertreterin Erster Gegner -40 kg Iroda Sirojiddinova direkt im Halbfinale -44 kg Alina Kolyucheva Munira Manasbekova -44 kg Dilafruz Boltaboyeva Sieger aus Shen Ting-Yu — Lyan Al-Jabali -48 kg Charos Hikmatova Sieger aus Ritaj Al-Jabali — Layzenri Okta -48 kg Mohinur Ollaberganova Sieger aus Malak Alshayer — Diviya Makvana -52 kg Kumushbibi Ergasheva Kushki Mahsa

Insbesondere die Teilnahme von zwei Vertreterinnen in den Gewichtsklassen -44 und -48 kg stärkt den internen Wettbewerb und die Medaillenaussichten.

20 Länder des Kontinents auf einer Tatami

Bei den Asienmeisterschaften kämpfen usbekische Athleten gegen Vertreter aus Chinese Taipei, Jordanien, Syrien, Indien, Jemen, VAE, Kuwait, Kirgisistan, Irak, Indonesien und Iran.

Offiziellen Angaben zufolge dauern die Einzelwettkämpfe in Amman zwei Tage. Am zweiten Tag treten die Jungen in den Klassen -73, -81, -90 und +90 kg sowie die Mädchen in -57, -63, -70 und +70 kg an.

Medaillen bereits am ersten Tag erwartet

Usbekisches Judo erzielt regelmäßig starke Ergebnisse bei Jugend- und Kadettenwettbewerben. Auch in Amman ist das Hauptziel, so viele Finale wie möglich zu erreichen und um eine Spitzenplatzierung in der Mannschaftswertung zu kämpfen.

Die Teilnahme von 12 unserer Vertreter am ersten Tag verspricht den Fans mehrere Stunden intensiven Wettbewerbs. Insbesondere Iroda Sirojiddinova, die im Halbfinale startet, ist sehr nah dran, die erste Medaille zu sichern.

Wie viele Goldmedaillen werden die usbekischen Judokas Ihrer Meinung nach am ersten Tag der Meisterschaft gewinnen?