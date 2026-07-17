Die dramatische Niederlage der englischen Nationalmannschaft gegen Argentinien hat nicht nur die Titelträume des Teams zerstört, sondern wurde auch zu einem der schmerzhaftesten Momente in der Karriere von Kapitän Harry Kane. Nach der 2:1-Niederlage stehen die Zukunft des 33-jährigen Stürmers und seine Chancen auf den Gewinn großer Turniere ernsthaft in Frage. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Nach Spielende stellte sich Kane in der Mixed Zone den Fragen zu seiner Zukunft. Laut der Analyse von Goal.com deutet die sportliche Erfahrung darauf hin, dass sich der Stürmer in einer Phase des körperlichen Abbaus befindet. Zur Zeit der Europameisterschaft 2028 wird Harry Kane 35 Jahre alt sein, und es ist fraglich, ob er dann noch auf Top-Niveau spielen kann.

Dabei hätte alles anders kommen können. England führte bis zur 85. Minute mit 1:0. Wäre Kane in Bestform gewesen, hätte das Ergebnis höher ausfallen und das Spiel früher entschieden werden können. Stattdessen erlebten wir ein weiteres Scheitern eines großen Spielers, der auf Vereinsebene Rekorde gebrochen hat, aber mit der Nationalmannschaft keinen Titel gewinnen konnte.

Statistik und Lethargie

Gegen Argentinien war Harry Kane auf dem Platz kaum zu sehen. Seine Statistiken sind für Experten schockierend: nur 26 Ballkontakte während des gesamten Spiels, 9 erfolgreiche Pässe und null Aktivität im gegnerischen Strafraum. Solche Zahlen wirken für einen der besten Stürmer der Welt verheerend.

Das Team unter der Leitung von Thomas Tuchel agierte in der ersten Stunde recht souverän. Obwohl das Tor von Anthony Gordon den Engländern Hoffnung gab, "rochen sie Blut im Wasser", wie es Argentiniens Trainer Lionel Scaloni ausdrückte. Während England sich in die Defensive zurückzog, griffen die amtierenden Weltmeister furchtlos an und sicherten sich den Sieg.

"Wir waren so nah an einem weiteren Finale, aber es hat nicht gereicht. Wir haben in den letzten sieben Wochen alles gegeben, aber das Ziel nicht zu erreichen, ist sehr hart. Wir klopfen seit acht Jahren an die Tür, aber das letzte Puzzleteil fehlt immer noch", schrieb Harry Kane auf seinen Social-Media-Kanälen.

Ballon d'Or und Zukunftsaussichten

Diese Niederlage hat auch Kanes Chancen im Rennen um den Ballon d'Or praktisch zunichtegemacht. Trotz hervorragender Leistungen auf Vereinsebene während der Saison hat das Scheitern auf internationaler Bühne seinem Ruf schwer geschadet. Möglicherweise lässt er gerade seine letzten Chancen auf internationalen Ruhm verstreichen.

Das Phänomen Harry Kane war schon immer von großem Interesse für Fußballfans. Über Jahre hinweg waren seine titellosen Spiele Gegenstand von Memes und Diskussionen. Nach dieser Niederlage werden die Debatten über seinen Platz in der Nationalmannschaft und darüber, ob es Zeit ist, Platz für junge Talente zu machen, sicherlich zunehmen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Harry Kane der beste Torschütze in der Geschichte des englischen Fußballs bleiben wird, aber die Geschichte erinnert sich nur an die Sieger. Wenn er in den kommenden Jahren keinen prestigeträchtigen Titel mit der Nationalmannschaft gewinnen kann, wird sein großes Vermächtnis immer mit einem "Aber" verbunden bleiben.