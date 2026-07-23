Neymar reagiert auf Kritik: Brasilianischer Star im Zentrum von Poker-Kontroverse

Neymar, der beste Torschütze in der Geschichte der brasilianischen Nationalmannschaft, hat erstmals auf die Kritik an seinem Verhalten reagiert. Die Teilnahme des Fußballers an einem Pokerturnier, während sein Verein Santos ein wichtiges Spiel in der Copa Sudamericana bestritt, löste bei Fans und Experten heftige Empörung aus. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der 34-jährige Stürmer postete auf seinem Social-Media-Kanal ein Foto von sich am Pokertisch und kommentierte es kurz mit: „Das Leben ist ein Witz“. Damit signalisierte Neymar, dass er die negativen Kommentare ignoriert und mit seiner aktuellen Situation zufrieden ist. Laut Goal.com sorgte das Verhalten des Spielers für großes Aufsehen in der brasilianischen Fußballwelt.

Erlaubnis des Vereins und Erklärung des Trainers

In der Nacht, als Santos einen 4:1-Auswärtssieg gegen den venezolanischen Klub Universidad Central feierte, nahm Neymar an einem Pokerturnier in São Paulo teil. Obwohl viele dies als Respektlosigkeit gegenüber der Mannschaft werteten, bestätigten die Vereinsführung und der Trainerstab, dass sie über die Situation informiert waren.

Cheftrainer Cuca klärte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel über Neymars Abwesenheit auf. Ihm zufolge erhielt der Spieler Zeit, um sich körperlich zu erholen, da er nach der Weltmeisterschaft keinen Urlaub genommen hatte. Der Trainer zog es vor, Neymar an der Basis zu lassen, um ihn auf die nächsten wichtigen Spiele vorzubereiten, anstatt ihn auf die lange und anstrengende Reise mitzunehmen.

Ende der internationalen Karriere und ein neues Kapitel

Neymar hatte kürzlich seinen Rücktritt aus der brasilianischen Nationalmannschaft bekannt gegeben. Diese Entscheidung fiel nach der überraschenden 2:1-Niederlage der Seleção gegen Norwegen im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026. Der legendäre Stürmer, der in 130 Länderspielen 80 Tore erzielte, will sich nun voll und ganz auf seine Aufgaben im Verein konzentrieren.

Der Vertrag zwischen Neymar und Santos läuft derzeit bis Dezember. Für das Team, das in der brasilianischen Meisterschaft auf dem 15. Platz liegt, sind Neymars Führungsqualitäten und Tore von entscheidender Bedeutung. Die Fans warten darauf, dass der Star-Spieler auf den Platz zurückkehrt und das Team aus dem Tabellenkeller führt.

Es wird erwartet, dass Neymar an diesem Wochenende im Spiel der Série A gegen Chapecoense zum Einsatz kommt. Nachdem er seine körperliche Regeneration abgeschlossen hat, soll der Stürmer den Angriff seines Teams verstärken und den Erfolg in den Playoffs der Copa Sudamericana festigen.