Drama in der 90.+2 Minute: Juventus entgeht Niederlage gegen Milan

Foto: © Valerio Pennicino

Das zentrale und richtungsweisende Duell des 3. Spieltags der Serie A bot in Turin die gesamte Dramatik, die sich die Fans erhofft hatten. Das intensive Aufeinandertreffen zwischen Juventus und Milan im Allianz Stadium endete mit einem hart umkämpften 1:1-Unentschieden. Die Gäste, die bis in die Schlussminuten führten und den Sieg fast in der Tasche hatten, mussten in der vom Schiedsrichter angezeigten Nachspielzeit (90.+2) den Ausgleich hinnehmen und gaben den Sieg aus der Hand. Bemerkenswert ist, dass beide Tore von Spielern erzielt wurden, die von den Cheftrainern eingewechselt wurden.

Kampf der „Joker“: Cissés Treffer und Gattis Comeback in den letzten Sekunden

Das Schicksal der Partie wurde von den Spielern entschieden, die in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden:

Überraschungstor durch Cissé: Nach einem intensiven und vorsichtigen ersten Durchgang traf der in der 61. Minute eingewechselte Milan-Stürmer Cissé nur sieben Minuten später, in der 68. Minute, ins Netz von Vicario und eröffnete den Torreigen (0:1);

Amorims mutiger Schachzug und Gattis Rettung: Kurz vor Spielende, in der 89. Minute, wurde der für Celik eingewechselte Federico Gatti innerhalb von nur drei Minuten zum wahren Retter von Juventus — in der 90.+2 Minute beförderte er den Ball ins Tor von Maignan und ließ das Allianz Stadium beben (1:1);

Emotionsexplosion und die Strafe in der 90.+6 Minute: Während des nervenaufreibenden Kampfes in den letzten Sekunden wurden die Torschützen Gatti und Cissé aufgrund eines Zusammenstoßes mit Gelben Karten „belohnt“.

Taktisches Schach und das Aufeinandertreffen der Stars auf dem Platz

Beide Trainerstäbe zeigten während der gesamten Partie starke taktische Konzepte:

Kampf im Mittelfeld: Auf Seiten von Juventus lieferte sich das Duo Locatelli und Luiz einen kompromisslosen Kampf gegen die Mittelfeldzentrale um Milans erfahrenen Spielmacher Luka Modrić und Yunus Musah;

Spallettis Dreifachwechsel: Milan-Coach Spalletti gelang es, das Spieltempo durch die gleichzeitige Einwechslung von Cissé, Chukwueze und Loftus-Cheek in der 61. Minute drastisch zu erhöhen;

Juventus' unaufhörlicher Druck: Die aufeinanderfolgenden Sturmläufe der Turiner durch Kolo Muani, Conceição und den eingewechselten Zhegrova zahlten sich schließlich aus und bewahrten die Gastgeber vor einer unvermeidlichen Niederlage.

Tabellensituation: Verfolgung der Spitzenreiter und 7-Punkte-Bilanz

Dieses Remis heizte den Kampf um die Spitzenplätze zwischen den beiden italienischen Giganten weiter an:

Punktgleichheit: Beide Clubs konnten nach den ersten 3 Spieltagen der Saison jeweils 7 Punkte sammeln;

Tordifferenz: Aufgrund der zusätzlichen Kriterien belegt das Team von Amorim den 4. Tabellenplatz, während die Schützlinge von Spalletti auf Rang 5 liegen.

Serie A. 3. Spieltag. Offizieller Spielbericht

Juventus — Milan 1:1

6. September, Allianz Stadium

Tore: Gatti (90+2) — Cissé (68).

Juventus: Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik (Gatti, 89), Luiz (Woltemade, 75), Locatelli, González (Koopmeiners, 64), Alaybegovic (Boga, 64), Conceição (Zhegrova, 89), Kolo Muani.

Milan: Maignan, Gila (Terracciano, 88), de Winter, Pavlović, Estupiñán, Moreira (Cissé, 61), Modrić (Jashari, 82), Musah, Rabiot (Chukwueze, 61), Saelemaekers (Loftus-Cheek, 61), Ramos.

Verwarnungen: Estupiñán (79), de Winter (90+2), Gatti (90+6), Cissé (90+6).

Hat Juventus in den letzten Sekunden dieses Spitzenspiels wahren Meistercharakter bewiesen oder hat Milan durch einen groben taktischen Fehler 3 sichere Punkte verschenkt? Welchem Team trauen Sie in dieser Saison den Scudetto in der Serie A eher zu? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!