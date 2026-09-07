La-Liga-Sensation: Alaves erzielt 5 Tore und überholt Real Madrid

Die Spiele des 4. Spieltags der spanischen La Liga boten den Fans ein wahres Torfestival und unerwartete Ergebnisse. Alaves empfing Osasuna, feierte einen deutlichen 5:2-Sieg und kletterte auf den 2. Tabellenplatz, womit sie Real Madrid überholten. In Katalonien verlor Sevilla, das in Unterzahl spielte, den Sieg in der 90.+8 Minute.

Torregen von Alaves: Boyes Gala und der Sprung in der Tabelle

Eines der produktivsten und intensivsten Spiele des Spieltags fand im Stadion Mendizorrotza statt:

Lucas Boyes Hattrick: Der Stürmer der Gastgeber, Boye, nahm die gegnerische Abwehr förmlich auseinander, traf in der 27., 51. und 68. Minute und wurde zum Helden des Spieltags;

Treffer, die den hohen Sieg absicherten: Für Alaves trugen sich zudem Diaz in der 36. Minute und Ibanez in der 90. Minute in die Torschützenliste ein;

Budimirs Doppelpack konnte Osasuna nicht retten: Obwohl Ante Budimir in der 46. und 64. Minute (Elfmeter) zweimal für die Gäste verkürzen konnte, reichte dies nicht für einen Punktgewinn;

Der Höhenflug, der Real Madrid hinter sich ließ: Nach diesem Sieg hat Alaves 10 Punkte auf dem Konto, zog an Real Madrid (9 Punkte) vorbei und festigte den 2. Platz hinter dem Tabellenführer Barcelona (12 Punkte).

90+8-Minuten-Thriller in Katalonien und ein Unentschieden

Auch andere Duelle des Spieltags waren voller dramatischer Ereignisse:

Espanyol — Sevilla (1:1): In der 56. Minute wurde Sangante vom Platz gestellt, wodurch die Andalusier in Unterzahl gerieten. Dennoch brachte Stassin Sevilla in der 85. Minute in Führung. Doch in der 90.+8 Minute rettete Sanchez den Katalanen einen Punkt vor der drohenden Niederlage;

Malaga — Levante (0:0): In einem hart umkämpften Spiel fielen keine Tore. Malaga bleibt mit 2 Punkten in der Gefahrenzone (18. Platz), während Levante mit 5 Punkten den 10. Platz belegt.

La Liga. 4. Spieltag. Offizielle Protokolle

Alaves — Osasuna 5:2

Tore: Boye (27, 51, 68), Diaz (36), Ibanez (90) — Budimir (46, 64 Elfmeter).

Espanyol — Sevilla 1:1

Tore: Sanchez (90+8) — Stassin (85).

Platzverweis: Sangante (56, Sevilla).

Malaga — Levante 0:0

Glaubt ihr, dass Alaves nach dem starken Saisonstart dieses Tempo halten und ein ernsthafter Anwärter auf die Europapokalplätze werden kann? Was ist der Hauptgrund für Sevillas ständigen Punktverlust? Schreibt eure Meinung in die Kommentare!