Der 7. September ist kein gewöhnliches Datum im Kalender. Dieser Tag ist mit einer großen Schlacht der Weltgeschichte, dem Unabhängigkeitssymbol eines Staates, dem Aussterben einer ganzen Tierart und einer wichtigen Entscheidung in der Geschichte des Finanzsystems von Usbekistan verbunden.

Heute, Montag, 7. September, wird weltweit als Internationaler Tag der sauberen Luft gefeiert. Am selben Datum feiert Brasilien seinen Unabhängigkeitstag. Historisch gesehen fanden Ereignisse wie die Schlacht von Borodino im Jahr 1812, der Tod des letzten Beutelwolfs im Jahr 1936 und die Gründung der Nationalbank für Außenwirtschaftsaktivitäten von Usbekistan im Jahr 1991 statt.

1. 7. September — Internationaler Tag der sauberen Luft für blauen Himmel

Die UN haben den 7. September zum Internationalen Tag der sauberen Luft für blauen Himmel erklärt. Dieser Tag wird seit 2020 begangen.

Das Hauptziel des Tages ist es, auf das Problem der Luftverschmutzung aufmerksam zu machen und die internationale Zusammenarbeit zur Sicherung sauberer Luft zu stärken.

Laut UN ist Luftverschmutzung eines der schwerwiegendsten Umweltrisiken für die menschliche Gesundheit und eng mit dem Klimawandel verknüpft.

Saubere Luft ist nicht nur ein Umweltproblem, sondern eine Frage der menschlichen Gesundheit und Lebensqualität.

Die UN-Botschaft von 2026 betonte ebenfalls die schwerwiegenden Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die menschliche Gesundheit und die Wirtschaft.

2. Brasilien erlangte genau an diesem Tag die Unabhängigkeit

Der 7. September ist für Brasilien ein Nationalfeiertag — Unabhängigkeitstag.

Am 7. September 1822 erklärte Pedro I. die politische Trennung von Portugal. Dieses Ereignis ist in der brasilianischen Geschichte als „Ruf von Ipiranga“ bekannt. Auch die Nationalbibliothek Brasiliens verzeichnet den 7. September 1822 als das wichtigste Datum der Unabhängigkeit des Landes.

So wurde der 7. September zum Symbol einer neuen Ära der Staatlichkeit in der brasilianischen Geschichte.

3. 1812 — Die Schlacht von Borodino fand statt

Vor genau 214 Jahren, am 7. September 1812, fand die Schlacht von Borodino zwischen der französischen Armee von Napoleon Bonaparte und der russischen Armee statt.

Die Schlacht ereignete sich in der Nähe des Dorfes Borodino bei Moskau und war eine der größten Auseinandersetzungen in Napoleons Russlandfeldzug. Auch das Borodino-Museum nennt den 7. September 1812 als Datum der Schlacht.

Historiker bewerten den Ausgang dieser Schlacht unterschiedlich: Beide Seiten erlitten schwere Verluste, und obwohl sich die russische Armee später zurückzog, erreichte Napoleon nicht das erhoffte entscheidende Ergebnis.

Daher gilt Borodino als wichtiger Wendepunkt nicht nur in der Militärgeschichte, sondern auch für das Schicksal von Napoleons Russlandfeldzug.

4. 1936 — Der letzte Beutelwolf starb

Der 7. September ist auch ein trauriges Datum für die Naturgeschichte.

An diesem Tag im Jahr 1936 starb im Beaumaris Zoo in Hobart, Tasmanien, der letzte bekannte Beutelwolf (Thylacin) .

Der Beutelwolf war auch als „Tasmanischer Tiger“ bekannt. Er war kein Tiger, sondern ein Beutelsäuger.

Mehrere Faktoren trugen zu seinem Aussterben bei:

Jagd und Verfolgung;

Zerstörung des Lebensraums;

menschliche Aktivitäten;

andere ökologische Faktoren;

bestimmte Krankheiten.

Die Art wurde 1986 offiziell für ausgestorben erklärt.

Interessanterweise führte der Tod des letzten Beutelwolfs dazu, dass der 7. September in Australien als Tag der bedrohten Arten begangen wird.

5. 1947 — Moskau feierte sein 800-jähriges Bestehen

Am 7. September 1947 wurde das 800-jährige Jubiläum der Stadt Moskau groß gefeiert.

Veranstaltungen zu diesem Datum fanden in verschiedenen Teilen der Hauptstadt statt. Fotos im Moskauer Archiv belegen, dass am 7. September 1947 zu Ehren des Jubiläums Paraden und öffentliche Veranstaltungen in der Stadt stattfanden.

An diesem Tag gab es auch ein großes festliches Feuerwerk über dem Moskauer Kreml.

6. 1991 — Ein wichtiger Schritt im Finanzsystem von Usbekistan

Der 7. September 1991 ist auch ein wichtiges Datum für die Wirtschaftsgeschichte Usbekistans.

An diesem Tag wurde per Präsidialdekret die Nationalbank für Außenwirtschaftsaktivitäten der Republik Usbekistan gegründet. Das Dokument legte fest, dass der Zweck der Bank darin besteht, die Außenwirtschaftsbeziehungen des Landes zu bedienen und deren Effizienz zu steigern.

Diese Entscheidung war einer der wichtigen Schritte bei der Gestaltung der unabhängigen Wirtschaftspolitik Usbekistans.

Woran erinnert man sich an diesem Datum?

Der 7. September lässt sich nicht nur mit einem Ereignis verbinden.

Jahr Ereignis 1822 Beginn der Geschichte der Unabhängigkeit Brasiliens 1812 Schlacht von Borodino fand statt 1936 Der letzte bekannte Beutelwolf starb 1947 Moskau feierte sein 800-jähriges Jubiläum 1991 Gründung der Nationalbank für Außenwirtschaftsaktivitäten von Usbekistan 2020 Der 7. September wird von der UN als Tag der sauberen Luft gefeiert

Das wichtigste Fazit

Der 7. September vereint verschiedene Richtungen der Geschichte an einem Punkt: Staatlichkeit, Krieg und Frieden, Naturschutz, wirtschaftliche Unabhängigkeit und menschliche Gesundheit.

Das heutige Datum erinnert uns an eine weitere Wahrheit: Geschichte ist nicht nur eine Liste vergangener Ereignisse. Sie beeinflusst auch unsere heutigen Entscheidungen.

Borodino erinnert an die Folgen von Kriegen, die Unabhängigkeit Brasiliens an die Bedeutung von Staatlichkeit, das Schicksal des Beutelwolfs an die Notwendigkeit des Naturschutzes und der Tag der sauberen Luft an die Verantwortung, künftigen Generationen eine gesunde Umwelt zu hinterlassen .