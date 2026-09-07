Tim Cook erhält 47 Millionen Dollar in neuer Apple-Rolle

Es wurde bekannt, dass die finanzielle Vergütung für Tim Cook, der Apple 15 Jahre lang leitete und am 1. September als CEO zurücktrat, fast so hoch sein wird wie die seines Nachfolgers John Ternus. Laut Daten von Bloomberg wird Tim Cook in seiner neuen Rolle als Executive Chair des Boards für das Geschäftsjahr 2027 eine Zielvergütung von etwa 47 Millionen Dollar erhalten. Dies berichtete Ixbt.com .

Laut offiziellen Dokumenten, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurden, hat John Ternus am 1. September 2026 offiziell das Amt des Apple-CEO übernommen. Diese Dokumente legen die zukünftige Vergütungsstruktur für beide Führungskräfte offen, wonach die gesamte Zielvergütung von Ternus bei etwa 58 Millionen Dollar liegt. Diese Summe setzt sich aus einem jährlichen Grundgehalt von 3 Millionen Dollar und Aktienpaketen im Wert von 55 Millionen Dollar zusammen. Zusätzlich erhielt er ein einmaliges Aktienpaket im Wert von 2,5 Millionen Dollar für das unvollständige Geschäftsjahr 2026.

Tim Cooks neuer Status und Einkommen

Im Gegenzug wird das Grundgehalt von Tim Cook in seiner neuen exekutiven Rolle von 3 Millionen auf 2 Millionen Dollar gesenkt. Durch die Hinzufügung eines Ziel-Aktienpakets in Höhe von 45 Millionen Dollar wird jedoch erwartet, dass seine Gesamtvergütung für 2027 47 Millionen Dollar erreichen wird. Zum Vergleich: Cook verdiente 2025 als CEO 74,3 Millionen Dollar.

Bloomberg-Analyst Mark Gurman merkte an, dass ein solch großes Finanzpaket für Tim Cook selbst für einen Giganten wie Apple unerwartet hoch sei. Zum Beispiel erhielt der ehemalige Board-Vorsitzende Art Levinson im letzten Jahr weniger als 560.000 Dollar, da er keine exekutiven Funktionen ausübte. Cooks hohes Einkommen wird mit seinem weiterhin aktiven Management-Engagement begründet.

Managementänderungen und strategische Aufgaben

Experten sind der Meinung, dass ein solch massives Finanzpaket darauf hindeutet, dass Tim Cook sich nicht vollständig aus der operativen Agenda zurückgezogen hat. Laut Mark Gurman wird er weiterhin kritische Bereiche für das Unternehmen leiten, wie etwa die Beziehungen zur US-amerikanischen und chinesischen Regierung sowie die Lieferketten für Speicherchips. Cook wird sein Büro im Apple Park für den neuen CEO räumen und in ein anderes Büro umziehen.

Gleichzeitig wird der neue CEO John Ternus damit beginnen, das Unternehmen nach seiner eigenen Vision umzustrukturieren. Laut Bloomberg beabsichtigt er, den Produktentwicklungsprozess zu beschleunigen, wobei signifikante Änderungen an der Unternehmenskultur und -struktur Zeit in Anspruch nehmen könnten. In einer Nachricht an die Mitarbeiter betonte Tim Cook, dass er beabsichtige, langfristig als Vorsitzender zu fungieren und dass Apple seine oberste Priorität bleibe.