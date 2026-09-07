Mahmud Mahamadjonovs Debüt: Dynamo Machatschkala besiegt Rodina

Im Rahmen des 7. Spieltags der Russischen Premier-Liga empfing Dynamo Machatschkala das Team von Rodina im eigenen Stadion. Das intensive und hart umkämpfte Duell in der Anji Arena endete mit einem souveränen 2:0-Sieg für die Gastgeber. Für usbekische Fußballfans war der bemerkenswerteste Aspekt des Spiels das offizielle Debüt unseres jungen und talentierten Verteidigers Mahmud Mahamadjonov in der russischen Eliteklasse. Unser Landsmann kam in der 38. Minute ins Spiel und trug maßgeblich zum Zu-Null-Sieg seines Teams bei.

Schock in der 8. Minute und Rodina in Unterzahl

Das Spiel begann für die Gäste mit einer Katastrophe:

Platzverweis für Onugcha: Bereits in der 8. Minute wurde Rodina-Stürmer German Onugcha nach einem Foulspiel mit einer direkten Roten Karte des Feldes verwiesen;

Numerische Überlegenheit: Die frühe Rote Karte veränderte das Spieltempo komplett, und das Team aus Machatschkala übernahm die volle Kontrolle;

Erhöhter Druck: In Überzahl begannen die Gastgeber eine Dauerbelagerung auf das gegnerische Tor.

Wechsel in der 38. Minute: Souveränes Debüt von Mahmud Mahamadjonov

Noch vor Ende der ersten Halbzeit nahm der Trainerstab von Dynamo wichtige taktische Korrekturen vor:

Einwechslung von Mahamadjonov: In der 38. Minute ersetzte der usbekische Verteidiger Mahmud Mahamadjonov den verletzten Sandratschuk;

Aktivität auf dem Flügel und solide Defensive: Unser junger Verteidiger passte sich schnell dem Spieltempo an, entschärfte gegnerische Angriffe fehlerfrei und half seinem Team, die weiße Weste zu wahren;

Der Doppelwechsel des Trainers: Ebenfalls in der 38. Minute wurde Stürmer Hamid Agalarow für Smelow eingewechselt, und diese Wechsel entschieden den Ausgang der Partie.

Zwei Treffer in der zweiten Halbzeit: Tore von Agalarow und Mrezigue

Der unaufhörliche Druck der ersten Hälfte zahlte sich nach der Pause aus:

Agalarows Führungstreffer: In der 51. Minute nutzte der eingewechselte Hamid Agalarow eine Lücke in der Abwehr und erzielte das 1:0;

Mrezigues Schlusspunkt: 13 Minuten später, in der 64. Minute, erzielte Victor Mrezigue das zweite Tor und besiegelte den Sieg für Dynamo (2:0);

Souveräner Abschluss: In den verbleibenden Minuten behielten die Gastgeber die Oberhand und sicherten sich wichtige 3 Punkte.

Sprung in der Tabelle: Machatschkala in den Top 6

Dieser Erfolg hatte große Auswirkungen auf die Tabellensituation der Teams:

Dynamo Machatschkala klettert: Mit 12 Punkten aus 7 Spielen rückten die Dagestaner auf den 6. Tabellenplatz vor;

Rodina in der Gefahrenzone: Mit nur 4 Punkten bleiben die Gäste auf dem 14. Platz von 16 Mannschaften.

RPL. 7. Spieltag. Offizieller Spielbericht

Dynamo Machatschkala — Rodina 2:0

6. September, Anji Arena

Tore: Agalarow (51.), Mrezigue (64.).

Dynamo Machatschkala: Magomedow, Sandratschuk (MAHAMADJONOW, 38.), Alarcon, Alibekow, Sundukow, Apschatschew (Aleksandrow, 89.), Smelow (Agalarow, 38.), Gluschkow, Mrezigue, Lessowoi (Chubulow, 89.), Miro (Husainnaschod, 86.).

Platzverweis: Onugcha (8., Rodina).

Glauben Sie, dass Mahmud Mahamadjonov ein Stammspieler bei Dynamo Machatschkala werden kann, und wie wird sich seine Leistung in der russischen Meisterschaft auf den Konkurrenzkampf in der usbekischen Nationalmannschaft auswirken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!